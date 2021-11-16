برلمانية: إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت يسهم فى تشغيل المصانع المحلية

ثمنت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف فرض تدابير وقائية على واردات البليت، المادة الخام المخصصة في تصنيع الحديد، وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، مؤكدة أن هذا القرار يساعد على تشغيل المصانع المحلية، وتوفير فرص عمل، علاوة على انتعاش الاقتصاد القومي.

وأكدت “متى” فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" أن هذا القرار يصب فى مصلحة القطاع الصناعي، بهدف زيادة الإنتاجية، لاسيما بعد تأثر القطاعات الإنتاجية والتصديرية بموجة التضخم العالمية، وما شهدته من ارتفاع فى أسعار الغاز والطاقة ، إضافة إلى عدم توافر المنتج المحلي من خام البليت بقدر كافي لتغطية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج.

وأشارت عضو صناعة النواب إلى أن تأثير زيادة أسعار المواد الخام، سواء على أسعار الحديد، أو الصلب خلال الفترة الماضية، يأتى نتيجة لجائحة كورونا، وما فرضته من حالات غلق للعديد من الدول العالم وعلى رأسها دول أوروبا، الأمر الذي منعها من توريد المواد الخام ومشتقاتها إلى جميع دول العالم، وبالتالى أدى إلى زيادة الطلب على خامات الصيني.

يشار إلى أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت صباح الأحد الماضي ، قرارا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة جميع القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.