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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسي يعلق على قرار إيقاف العمل بالتدابير الوقائية على واردات البليت

احمد موسى
احمد موسى

عقب الإعلامي أحمد موسي، علي قرار وزيرة الصناعة نيفين جامع بشأن إلغاء رسوم واردات البيليت وحديد التسليح والألومنيوم.

وقال أحمد موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" بعض الناس يرون أن قرار وزيرة الصناعة سيدمر الصناعة في مصر، فيما يراه البعض سيجعل المصانع المغلقة تعود للعمل مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في عام 2019 تم فرض رسوم (إغراق)، لافتًا إلى أن تركيا تفرض رسوم 15 % على الحديد والبيليت.

وتساءل: هل أنا بحافظ على الصناعة المصرية ولا بدي مجال آخر للصناعة الأجنبية والمستورد؟، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم حاليًا تعمل على توفير احتياجاتها من خلال الاكتفاء الذاتي وليس الاستيراد للحفاظ على حالة الاقتصاد.

وأكد أن من مصلحة مصر دعم العامل المصري وليس الأجنبي، مطالبًا بتفسير اتخاذ مثل هذا القرار، مضيفًا: هو احنا بناخد القرار ده وخلاص؟، وفين المصلحة العامة من هذا القرار؟، مؤكدًا أنه يمكن استثناء البيليت من هذا القرار نتيجة الفنيات التي تحتاجها عملية إنتاجه.

وطالب بضرورة توضيح هذا القرار في إطار الفائدة والضرر، لافتًا إلى أنه سيتم عملية إغراق هائلة في مصر؛ لأن المنتج الوارد (الحاصل على دعم حكومي من دول كثيرة جدًا) سيكون أرخص من المنتج المحلي؛ مؤكدًا أنه “في الآخر يهمنا المواطن المصري”.
 

حديد التسليح العامل المصري وزيرة الصناعه برنامج على مسئوليتي فرض رسوم دول العالم نيفين جامع الصناعة المصرية

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