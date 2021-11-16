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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يحذر من حبس الصحفيين في قانون مواجهة الأوبئة

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين مناقشات واسعه حول إلزام المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم لمواجهة كورونا، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع فانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. 


وقالت النائبة أميرة أبو شقة، إن السؤال الذي يتردد فى الشارع حاليا ،هل هناك عقوبات أو غرامات ستطبق ضد المواطنين الممتنعين عن الحصول على التطعيم ،لاسيما أن هناك حالات صحية لن تتمكن من التطعيم ضد فيروس كورونا.

 

وتابعت النائبة أميرة أبو شقة، ان هناك فارقا بين التطعيم القسري والتطعيم الإلزامي ويجب التفرقة بينهما لإنهاء حالة الجدل الدائرة .


فيما حذر النائب ضياء الدين داود، من تضمين مواد ضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية تشمل حبس الصحفيين حال نشر خبر يخص  وجود أو تفشى وباء جديد.


وعقب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والذى ترأس قائلا: الديتور المصرى ألغى حبس الصحفيين.


وأشار خلال مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ،أن  المشروع بقانون هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم.


وقال: لجنة الصحة كانت حريصة  على تقديم  صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون من شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ٢٥ إجراءا هاما ومن بينها:
1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

 

۲. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص

 

٣- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات

للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة


4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

 

٦: تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات

والمسارح ودور الثقافة لروادها.

 

۷- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

 

۸- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

 

٩- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص


۱۰- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.


11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

قانون مجلس النواب القطاع الخاص الحكومة فيروس كورونا

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