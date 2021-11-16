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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الاستثمار الأوروبي" يدعم قطاع الطاقة المتجددة في إيطاليا بـ49 مليون يورو

بنك الاستثمار الاوروبى
بنك الاستثمار الاوروبى

 وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اتفاقية قرض بقيمة 49 مليون يورو مع مبادرة (بريكساني) الإيطالية لتركيب 12 محطة صغيرة لتوليد ما يقرب من 10 ميجاوات كهرباء من محطات كهرومائية في منطقة توسكانا بإيطاليا.


وأشارت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى التزام البنك، بدعم المشاريع ذات القيمة والفوائد طويلة الأجل في إيطاليا؛ بهدف تعزيز تطوير نظام بيئي للطاقة بما يتماشى مع أهداف البنك والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن الإجراءات المناخية لمنع التلوث والتكيف مع تغير المناخ وبما يتماشى مع اتفاقيات باريس.


وقالت إن المحطات الجديدة سوف تنتج طاقة نظيفة كافية لتزويد ما يقرب من 22.6 ألف أسرة سنويا بالطاقة الكهربائية.


ومن جهتها، أكدت باتيستا ألبرتاني، رئيسة مبادرة بريكساني، التزام المبادرة، من خلال الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، بالعمل على إنتاج الطاقة المتجددة لما لها من أهمية قصوى لضمان رفع كفاءة الطاقة والتنقل الأخضر والوصول إلى نموذج تنموي متوازن ونمو مستمر ومستدام على المدى طويل الأجل.
 

الاستثمار الأوروبي الطاقة المتجددة إيطاليا بنك الاستثمار الأوروبي

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