الدلتا التكنولوجية تطبق قرار عدم السماح لغير المطعمين من الدخول للجامعة.. وتؤكد: نسعى للتوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه

جامعة الدلتا التكنولوجية: لن يتم السماح لأحد من منسوبي الجامعة لم يتلق اللقاح بدخول الحرم الجامعى

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نسعي للتوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه والبحث عن توفير موارد جديدة

استقبل الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، المهندس عمرو زايد الرئيس التنفيذى لأكاديمية هواوى، وم. أسماء سراج الدين رئيس قسم التدريب بالأكاديمية، وم. ليليان هشام مسئول التدريب، لبحث وتعزيز سبل التعاون وتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أكاديمية هواوي بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالتعاون مع كبرى الشركات لرفع كفاءة وتطوير مهارات الطلاب لتواكب التطور الهائل في مختلف المجالات التكنولوجية.

وتهدف الأكاديمية إلى نقل المعرفة التكنولوجية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب من قبل خبراء دوليين على التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة ومنها :الجيل الخامس، الحوسبة الحسابية، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، وحماية الشبكات.

وتتيح الأكاديمية للطلاب فرصة التدريب الصيفي، وذلك بهدف تنمية المهارات و اعداد شباب قادر على مواكبة التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية الدولة، بالإضافة إلى إمداد الجامعة بالمواد التعليمية المتقدمة المستخدمة في التدريب.

وأكد د. هشام عبد الخالق، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، حرص الجامعة علي توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب لرفع كفاءتهم الأكاديمية والتكنولوجية، وتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال التعاون مع شركات عالمية، وان تكون جامعة الدلتا التكنولوجية ذكية ابتكارية مبدعة في مختلف المجالات التكنولوجية،حيث تسعي الي إضافة المزيد من الخدمات والتعاون المشترك مع شركة هواوي في المستقبل القريب.

وفي إطار زيارة وفد هواوي، عقد المهندس عمرو زايد الرئيس التنفيذي للأكاديمية محاضرة للطلاب بحضور د محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، د السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تناولت المحاضرة اهمية الأكاديمية في تدريب الطلاب علي التكنولوجيات الحديثة، وتقديم شهادات دولية معتمدة بالاضافة الى تطوير مهاراتهم وربطهم بالواقع الفعلي لسوق العمل.

ودعا “زايد” الطلاب للاشتراك في برنامج ITB HUAWEI "بناء القدرات المتميزة"، والذي يسعي إلى بناء روابط بين البحث والتطوير وتنمية المواهب وإيصالها بالصناعات والمؤسسات المختلفة، مؤكدا أن هواوي تُشجع الشباب ان يكونوا علامة مميزة وفارقة بين الدول وأن يكونوا مركزاً للتحول الرقمي.

ومن جانب آخر استقبل ا. د/هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ا. د/يسري السيد أبو شادى رئيس قسم الضمانات، وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية سابقاً، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، وكذلك عضو مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية.

التوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه

تناول اللقاء مناقشة خطط الجامعة المستقبلية لتقديم برنامج التكنولوجيا النووية في تحلية المياه، بحضور ا. د/ عربى كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ا. د/محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة؛ وذلك في إطار التحول التكنولوجى المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واهتمام الجامعة بالتخصصات المهنية الحديثة، وتخريج تكنولوجي متميز قادر على تطوير التطبيقات واختراع الفنيات، واعداده لوظائف المستقبل.

وأكد الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ذلك يأتي في اطار اهتمام الدولة المتزايد بالتوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه والبحث عن توفير موارد جديدة، حيث يمكن للتطبيقات غير الكهربائية التى تعمل بالطاقة النووية ان تتيح حلولاً مستدامة فيما يتعلق بعدد من تحديات الطاقة، حيث يهتم العالم بإستخدام الطاقة النووية لتطبيقات مثل تحلية المياه والكشف عن درجة التلوث، إنتاج الهيدروجين، تدفئة الأحياء السكنية، وغيرها من مختلف التطبيقات الصناعية.

وأوضح “عبد الخالق”، أن الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وصرح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنه تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معمل و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة على اعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم في العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل.

وتبدأ الجامعات في تنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في منع الطلاب غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، من دخول الحرم الجامعي.

أكد د. هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، انه لن يتم السماح لأحد من منسوبي الجامعة والطلاب بالدخول الي الحرم الجامعى لمن لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١، إلا في حالة وجود عذر مقبول وتقديم تحليل pcr يكرر أسبوعياً، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وشدد د. عبد الخالق بسرعة التسجيل والحصول على اللقاح لغير المطعمين، مع ضرورة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ؛حرصاً علي صحة وسلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية.

وصرح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها التشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.