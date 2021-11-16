علاج حكة الجسم عند النوم.. وأبرز أسبابه

يمكن علاج حكة الجسم عند النوم، والتي تسمى الحكة الليلية، وهي حكة شديدة يمكنها تعطيل النوم بانتظام، ويمكن أن يتراوح سبب حدوث حكة الجسم عند النوم لعدة أسباب طبيعية، وبدون معرفة هذه الأسباب قد يشعر المصاب بحكة الجسم عند النوم والأرق، ومخاطر صحية أخرى مترتبة عليها .

علاج حكة الجسم عند النوم



علاج حكة الجلد

هناك العديد من طرق علاج حكة الجلد وبالأخص التي يشعر بها الشخص عند النوم، والتي يمكن أن تسبب في الشعور بالأرق ومشاكل النوم، وقد يكون معرفة السبب وراء حكة الجلد هي الطريق الأول لعلاجه، والتي قد تتراوح ما بين فشل وظائف الجلد مثل تنظيم درجة الحرارة ، وتوازن السوائل ، وحماية الحاجز.



وإذا تسببت حكة الجلد اضطراب الأعصاب أو متلازمة تململ الساقين ، فاستشر طبيبك لعلاج حكة الجلد ، يمكنك تجربة الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو بوصفة طبية، بعض هذه الأدوية تخفف الحكة فقط، ويساعدك الآخرون على النوم؛ حيث أن القليل منهم يفعل كلا الأمرين.



ويمكن لعلاج حكة الجلد، أن تساعدك على النوم؛ حيث أن العلاجات التي تحتوي على هرمون الميلاتونين،تساعد في تنظيم النوم ، ويكون له تأثير مهدئ يمكن أن يساعدك على النوم عند الشعور بحكة الجلد .



وعندما تحدث الحكة أثناء النهار، فإن علاج حكة الجلد أمر ضروري لكي يتجنب الإلهاء التي تتسبب بها حكة الجلد عن ممارسة الأنشطة اليومية الخاصة بك، وهناك بعض الأدوية وطرق علاج حكة الجلد، وتشمل الأدوية الموصوفة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ما يلي :



1- مضادات الهيستامين القديمة :

تعتبر مضادات الهيستامين من أفضل طرق علاج حكة الجلد، مثل : كلورفينيرامين (الكلور تريميتون)، ديفينهيدرامين (بينادريل)، هيدروكسيزين (Vistaril)، و البروميثازين (Phenergan) تخفيف حكة وتجعلك تشعر بالنعاس.



2- مضادات الهستامين الحديثة :

وتشمل مضادات الهيستامين الحديثة في علاج حكة الجلد، فيكسوفينادين (أليجرا) أو السيتريزين (زيرتيك)، هي أيضا مفيدة ويمكن أن تؤخذ في الليل أو في النهار.



3- كريمات الستيرويد توقف الحكة من المصدر.



4- مضادات الاكتئاب مثل mirtazapine (Remeron) و doxepin (Silenor) لها تأثير مضاد للحكة ومهدئ.

علاج حكة الجسم عند النوم



كيفية التخلص من حكة الجسم

وبالنسبة لكيفية التخلص من حكة الجسم ، فهناك طرق عديدة، وبالأخص التي يشعر بها الشخص عند النوم، والتي يمكن أن تسبب في الشعور بالأرق ومشاكل النوم، وقد يكون معرفة السبب وراء حكة الجلد هي الطريق الأول لعلاجه، والتي قد تتراوح ما بين فشل وظائف الجلد مثل تنظيم درجة الحرارة ، وتوازن السوائل ، وحماية الحاجز.



وإذا تسببت حكة الجلد اضطراب الأعصاب أو متلازمة تململ الساقين ، فاستشر طبيبك لكي تساعدك على التخلص من حكة الجلد ، يمكنك تجربة الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو بوصفة طبية، بعض هذه الأدوية تخفف الحكة فقط، ويساعدك الآخرون على النوم؛ حيث أن القليل منهم يفعل كلا الأمرين.



والتخلص من حكة الجلد، تساعدك على النوم؛ حيث أن العلاجات التي تحتوي على هرمون الميلاتونين، تساعد في تنظيم النوم ، ويكون له تأثير مهدئ يمكن أن يساعدك على النوم عند الشعور بحكة الجلد .



وإذا أدت حكة الجلد إلى الإحساس والشعور بالتوتر بسبب حساسية البشرة، فعليك باللجوء إلى كيفية التخلص من حكة الجلد عبر استخدام العلاجات المنزلية وتغيير نمط الحياة، ومن أبرز طرق التخلص من حكة الجلد ما يلي :



1- ممارسة تمارين التأمل أو اليوجا أو استرخاء العضلات التدريجي لتهدئة عقلك.

2- مقابلة معالج للعلاج السلوكي المعرفي (CBT)؛ حيث يساعد هذا البرنامج على عكس بعض الأفكار والأفعال الضارة التي تؤدي إلى تفاقم حكة الجلد .

3- يمكنك أيضًا تجربة وضع مرطب مُزلقًا وخاليًا من الكحول مثل CeraVe ،سيتافيل ،Vanicream أوEucerin لبشرتك أثناء النهار وقبل النوم.

4- وضع كمادات باردة ومبللة لتهدئة الحكة.

5- تأخذ حمامًا في ماء فاتر ودقيق الشوفان الرغوي أو صودا الخبز.

6- قم بوضع مرطب غني بفيتامين أ، والذي بدوره سيضيف الرطوبة إلى بشرتك أثناء النوم.



علاج حكة الجسم المفاجئة

وهناك العديد من طرق علاج حكة الجسم المفاجئة، وبالأخص التي يشعر بها الشخص عند النوم، والتي يمكن أن تسبب في الشعور بالأرق ومشاكل النوم، وقد يكون معرفة السبب وراء حكة الجلد هي الطريق الأول لعلاجه، والتي قد تتراوح ما بين فشل وظائف الجلد مثل تنظيم درجة الحرارة ، وتوازن السوائل ، وحماية الحاجز.



وإذا تسببت حكة الجسم المفاجئة اضطراب الأعصاب أو متلازمة تململ الساقين ، فاستشر طبيبك لعلاج حكة الجسم المفاجئة ، يمكنك تجربة الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو بوصفة طبية، بعض هذه الأدوية تخفف الحكة فقط، ويساعدك الآخرون على النوم؛ حيث أن القليل منهم يفعل كلا الأمرين.



ويمكن لعلاج حكة الجسم المفاجئة، أن تساعدك على النوم؛ حيث أن العلاجات التي تحتوي على هرمون الميلاتونين، تساعد في تنظيم النوم ، ويكون له تأثير مهدئ يمكن أن يساعدك على النوم عند الشعور بحكة الجلد، وتشمل الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لعلاج حكة الجسم المفاجئة ، ما يلي :

1- مضادات الهيستامين القديمة

2- مضادات الهستامين الحديثة

3- كريمات الستيرويد توقف الحكة من المصدر.

4- مضادات الاكتئاب مثل mirtazapine (Remeron) و doxepin (Silenor) لها تأثير مضاد للحكة ومهدئ.



وإن كنت تعاني حكة الجسم المفاجئة في الليل فعليك بالقيام ببعض الخطوات لتجنب زيادة الأعراض، بالإضافة إلى الإبتعاد عن بعض المحفزات التي يمكنها أن تسبب في حكة الجسم المفاجئة، ومنها :

1- لا تذهب إلى الفراش في حالة الشعور بالحكة. ارتدي بيجاما مصنوعة من ألياف ناعمة وطبيعية مثل القطن أو الحرير.

2- حافظ على درجة حرارة الغرفة باردة - حوالي 60 إلى 65 درجة فهرنهايت. يمكن أن يسبب ارتفاع درجة الحرارة حكة.

3- تجنب الكافيين والكحول قبل النوم؛ حيث أنها تتسبب في توسع الأوعية الدموية وترسل المزيد من الدم لتدفئة بشرتك.

5- تجنب إستخدام أي مستحضرات تجميل أو كريمات معطرة أو صابون معطر أو أي منتجات أخرى قد تهيج بشرتك.

6- تجنب الهرش، لأنها سوف تهيج بشرتك أكثر، لذا حافظ على أظافرك قصيرة في حال شعرت بالحاجة إلى حكة الجسم المفاجئة في الليل.

علاج حكة الجسم عند النوم



أسباب حكة الجسم في الليل

هناك العديد من أسباب حكة الجسم في الليل، حيث ان معرفة الأسباب يمكن ان تكون أولى خطوات معرفة طرق العلاج والتخلص من الإزعاج والألم الذي قد تتسبب فيها حكة الجسم في الليل .



بالنسبة لمعظم الناس، قد تكون أسباب حكة الجسم في الليل نتيجة بعض الآليات الطبيعية؛ حيث تؤثر الإيقاعات اليومية الطبيعية لجسمك ، أو الدورات اليومية ، على وظائف الجلد مثل تنظيم درجة الحرارة ، وتوازن السوائل ، وحماية الحاجز.



وهذه الوظائف تتغير في الليل. على سبيل المثال ، ترتفع درجة حرارة جسمك وتدفق الدم إلى بشرتك في المساء ، مما يؤدي إلى تدفئة بشرتك. يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجلد أن تكون أحد أهم أسباب حكة الجسم في الليل.



ويختلف أيضًا إفراز الجسم لبعض المواد باختلاف الوقت من اليوم. في الليل ، تقوم بإفراز المزيد من السيتوكينات ، مما يزيد الالتهاب. وفي الوقت نفسه ، يتباطأ إنتاج الكورتيكوستيرويدات الهرمونات التي تقلل الالتهاب، مما يتسبب في حكة الجسم في الليل .



وعلاوة على هذه العوامل وأسباب حكة الجسم في الليل، حاول شرب المزيد من الماء في الليل. كما قد تكون لاحظت خلال أشهر الشتاء الجافة ، حكة الجلد الجافة أكثر من فصل الصيف، وعندما تضرب الحكة أثناء النهار، فإن العمل والأنشطة الأخرى يصرفك عن هذا الإحساس المزعج. ف



في الليل يكون هناك عدد أقل من عوامل الإلهاء ، والتي يمكن أن تجعل الحكة أكثر حدة، ووجنبًا إلى جنب مع إيقاعات الجسم اليومية الطبيعية ، يمكن لعدد من الحالات الصحية المختلفة أن تتسبب في أن تصبح حكة الجلد أسوأ في الليل، وتشمل أسباب حكة الجسم في الليل :

الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما)، الصدفية ، و خلايا النحل

1- البق مثل الجرب ، والقمل ، بق الفراش ، و الدبوسية

2- أمراض الكلى أو الكبد

3- فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

4- مشاكل الغدة الدرقية

5- الحالات النفسية مثل التوتر ، والاكتئاب ، والفصام

6- متلازمة تململ الساقين

7- السرطانات مثل سرطان الدم و سرطان الغدد الليمفاوية

8- الاضطرابات العصبية، مثل التصلب المتعدد ، القوباء المنطقية ، و مرض السكري

9- ردود الفعل التحسسية مواد مثل المواد الكيميائية أو الأدوية أو الأطعمة أو مستحضرات التجميل

10- الحمل

**مصدر الخبر من موقع : healthline