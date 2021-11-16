تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يضرب الجابون بهدف مبكر

أحرز منتخب مصر الهدف الأول في شباك الجابون، المباراة التي تجمعهما حاليا، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة، حصل عليها أحمد ياسر ريان، وسجلها محمد مجدي أفشة.

يذكر أن منتخب مصر، حسم تأهله رسميا إلى المرحلة النهائية، بعد التعادل مع أنجولا 2- 2، في الجولة الماضية، من تصفيات كأس العالم.

ويتواجد محمد صلاح قائد الفراعنة على دكة بدلاء المنتخب الوطني أمام الجابون.

وبدأ منتخب مصر مباراة الجابون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش - محمد حمدي .

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة ".

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - مروان حمدي - محمد شريف.

قائمة البدلاء:

محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - أيمن أشرف - محمد النني - مصطفى محمد - محمود علاء - إمام عاشور - أحمد ياسين - مصطفى فتحي - محمد صلاح - محمد متولي "كناريا".

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022:



1- مصر : 11 نقطة

2- الجابون : 7 نقاط

3- ليبيا : 6 نقاط

4- أنجولا : 4 نقاط