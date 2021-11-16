أبرزها البرتغال وإيطاليا.. موعد قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم قطر 2022

التحق المنتخبان الإسباني والصربي بالمقاعد المحجوزة في كأس العالم 2022 حتى الآن، حيث وصلت المنتخبات إلى تسعة مقاعد من 32 مقعدا في البطولة.

وسبقهما أيضا المنتخب القطري الذي يخوض البطولة دون تصفيات كونه ممثل البلد المضيف وكذلك المنتخب البرازيلي أول المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر حتى الآن كالآتي:

قطر

ألمانيا

الدنمارك

فرنسا

بلجيكا

كرواتيا

البرازيل

إسبانيا

صربيا

ولم يحسم أي منتخب من قارتي إفريقيا أو آسيا حتى الآن تأهله بشكل رسمي إلى النهائيات، انتظارا للمباريات الحاسمة التي ستلعب في الربع الأول من عام 2022.

وتواجه الفرق التي احتلت المركز الثاني في التصفيات الأوروبية، الآن مهمة صعبة تتمثل في خوض المباريات الفاصلة لضمان مكانها في النهائيات.

موعد قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم قطر 2022



ومن المقرر أن تجرى قرعة المرحلة الفاصلة في التصفيات الأوروبية بمقر فيفا في زيورخ، سويسرا، يوم الجمعة، 26 نوفمبر، في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

المنتخبات المشاركة في الملحق الأوروبي لحسم التأهل لكأس العالم



تشمل القرعة عشر منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات، بالإضافة إلى أفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات، واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري الأمم الأوروبية ولم ينجحا في حجز مقاعد في الملحق.

وتقسم المنتخبات المشاركة في الملحق إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتم تحديدها عن طريق القرعة.

ويتم التنافس بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة، ويفوز فريق واحد في كل مجموعة بمقعده في كأس العالم 2022.

سيخوض ثلاثة منتخبات فقط الأدوار الفاصلة ويلعبون في كأس العالم 2022 من بين الإثني عشر الذين يدخلون مرحلة الملحق.

الفرق المشاركة في قرعة المرحلة الفاصلة لحسم التأهل لكأس العالم



البرتغال (المجموعة الأولى).

إيطاليا (المجموعة الثالثة).

روسيا.

السويد.

بولندا.

ويلز.

مقدونيا الشمالية.

وسيتم تحديد الفريقين المتبقيين من مجموعات تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء 16 نوفمبر.

موعد مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022

تقام مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022 يومي 24 و25 مارس 2022، والمباريات النهائية بين المنتخبات المتأهلة يومي 28 و29 مارس 2022.