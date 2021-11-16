السجن 6 سنوات لمتهم يتاجر في الهيروين بمنطقة أرض الجولف

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ع، س، م بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامه 100الف بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين بمنطقة أرض الجولف .

ووجه أمر الإحالة للمتهم ع ،س،م في قضية تحمل الرقم 5098 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 1640لسنة 2021 كلي شرق القاهرة انه احرز بقصد الاتجار بجوهر الهيروين المخدر في غير المصرح بهما قانونا.

وأوضح الشاهد الأول ع،أ،ع نقيب شرطة و معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة انه حال مروره ابصر المتهم فأستوقفة وبالكشف علية تبين انه مطلوب علي ذمة أحدي القضايا فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزتة علي حاوية تبغ بداخلها لفافات لجوهر الهيروين المخدر و مبلغ مالي وهاتف جوال .

وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارنه والهاتف الاتصال بعملائه.

وثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن عدد 21لفافة ورنوا6.7جرام تحوي المادة الفعالة للهيروين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.