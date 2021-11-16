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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طبقات القاهرة.. زيارة جديدة لتاريخ المدينة الألفية

من مبادرات ميدانية
من مبادرات ميدانية لفريق سيرة القاهرة

نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "طبقات القاهرة... زيارة جديدة لتاريخ المدينة الألفية".

 

عقدت الندوة اليوم، في تمام السابعة مساًء، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، وتركز الندوة على إعادة اكتشاف تاريخ القاهرة ومعالمها عبر العصور المختلفة.

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وتتناول "طبقات القاهرة"، وهي التراكمات التاريخية والتراثية للعصور المختلفة التي مرت بها بالقاهرة.

ويُحاضر في الندوة أ. حسن حافظ، وهو باحث متخصص في تاريخ مصر في العصور الوسطى وتاريخ المذاهب الإسلامية، حاصل على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي تخصص تاريخ مصر الإسلامية من جامعة القاهرة 2015، كما أنه حاصل على عدد من الدورات التدريبية في مجال تحقيق التراث من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

فضلا عن عمله كصحافي في مجلة آخر ساعة بمؤسسة أخبار اليوم، إذ عمل في العديد من التحقيقات والملفات عن تراث مدينة القاهرة، وله تحت الطبع كتاب بعنوان: "الدعوة الإسماعيلية في مصر في العصر الفاطمي".

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