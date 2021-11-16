خدمة اجتماعية حلوان تنظم ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان ندوة المخدرات بين الوهم.. والحقيقة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية ، والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وحاضر بالندوة الدكتور أحمد عبد الشافي استشاري وخبير السموم بمصلحة الطب الشرعي.

أكد الدكتور ممدوح مهدى أن الإدمان له العديد من المخاطر على الفرد والمجتمع، فهو يؤثر على صحة المدمن الجسدية والعقلية والنفسية، ويسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والضغط والكلى، و السرطانات، كما تهدد المستقبل المهني للمدمن، ويسبب الاكتئاب والقلق والتوتر والهلوسة والأرق، ويستنزف الإدمان الأموال ويزيد دوافع السرقة والنصب والجريمة المجتمعية، كما يؤثر على العلاقات الإنسانية ونفور المجتمع من المدمن.

أوضح الدكتور زغلول حسنين أن الهدف العام للندوة هو التعريف بالصندوق ودوره في مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وكذلك التعريف بالخط الساخن 16023 للعلاج بالمجان وفي سرية تامة واهم الخدمات العلاجية التي يقدمها والمحافظات التي يوجد بها أماكن علاجية تابعة للصندوق، بالإضافة إلى بناء الوعى المجتمعى الذى يُسهم فى ترسيخ قناعات رافضة تماماً لظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، و تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة التي تكون سببا في وقوع كثير من الأشخاص في براثن مرض الإدمان.

أضافت الدكتورة صفاء خضير أن الأهداف الإجرائية للندوة هي تنمية الوعي والإدراك لدى الجمهور بحجم وخطورة ظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ومدى انتشارها فى الشارع المصرى والآثار السلبية لها على الفرد والأسرة والمجتمع، وأن يتعرف الجمهور على المعلومات المغلوطة عن المواد المخدرة وكيفية التصدي لهذه المعلومات، وتصحيح هذه المعلومات، بجانب تعرف الجمهور على العوامل المهيئة للوقوع في دائرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وأن يتعرف الجمهور المستهدف على الاضرار والاثار المترتبة على تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدى الجمهور حول تعاطي وإدمان المواد المخدرة، و حشد وتعبئة المجتمع للحد من ظاهرة تعاطي المواد المخدرة.

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان

جانب من ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة بجامعة حلوان