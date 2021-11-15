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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب عين شمس يتابع تنفيذ قرار حظر دخول الكلية من غير الملقحين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، تطبيق قرار حظر دخول الحرم الجامعي لمن لم يتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سواء كان موظفا أو طالبا أو عضو هيئه تدريس، التزاما بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم الا بعد التأكد من حصولهم علي اللقاح.

 

وفي هذا الإطار قام الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب والدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية بالكلية صباح اليوم لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من تلقي الطلاب للقاح من خلال شهادة الحصول على التطعيم لمن تلقوا اللقاح خارج الجامعة أو من خلال مسح  QR code الموجود على شهادات التطعيم بنظام Universty Management System (UMS) لمن تلقوا التطعيم داخل جامعة عين شمس.

 

كما قاما بإجراء حوارات ودية مع الطلاب لتوضيح أهمية اللقاحات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وغيرها.

وكانت كلية الآداب برئاسة الدكتور مصطفي مرتضى اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الطلاب من بينها التعقيم المستمر للمدرجات وعقد ندوات توعوية، كما وفرت الكلية اللقاحات في الكلية لمنتسبيها وذلك في إطار خطة  جامعة عين شمس لتطعيم كافة الطلاب والعاملين والتى تم فيها الوصول لتطعيم ١٩٠ الف من العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب 

فيروس كورونا لقاح كورونا جامعة عين شمس حظر دخول الحرم الجامعي كلية الاداب

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