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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواجهة النوات والأمطار.. محافظ الإسكندرية: الاستعانة بالقوات البحرية للمساعدة في شفط المياه

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن استعدادات المحافظة لمواجهة مياه الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال زيادة مياه الأمطار عن المتوقع وبشكل يفوق إمكانيات المحافظة، فإنه يتم الاستعانة بالقوات البحرية للمساعدة في شفط المياه.

وتابع  أن موعد النوات لم يعد معروفًا وثابتًا، التغيرات المناخية غيرت موعد نوة المكنسة، وهكذا زودت مدتها من 4 أيام إلى أسبوع وربما أكثر، موضحا أن الاستعداد للنوات يكون قبلها بعدة أشهر، وفي حال انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار يتم إعلان هذا عبر صفحة المحافظة الرسمية.

ولفت إلى أن هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى من صباح الأولى قد تتحول إلى غزيرة بعد الفجر، لافتا لسقوط أمطار غزيرة وقوية على مدار يومي السبت والأحد.


 

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