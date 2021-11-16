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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة تأديبية لمسئول التعليم بمديرية الشهداء بالمنوفية

صدى البلد

قررت النيابة الإدارية  إحالة مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامه بتوجيه ألفاظ غير لائقة للدكتور محمد معيط وزير المالية.

أكد تقرير الإتهام أن مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقرارات والتعليمات المنظمة له.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم "القسم الأول" أن المحال تلفظ بألفاظ غير لائقة بمقر مكتبه بإدارة الشهداء التعليمية في حق المديرية المالية بمحافظة المنوفية ووزير المالية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحكمة التأديبية وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد 57 و 58 و 60 و 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

النيابة الإدارية الشهداء التعليمية محافظة المنوفية محاكمة التأديبية

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