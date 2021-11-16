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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة اقتحام الكابيتول..كيف نجا ترامب من محاولة انقلاب داخل البيت الأبيض؟

صدى البلد

يقول كتاب جديد إن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ووزير الخزانة السابق ستيفن منوشين ناقشا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إزاحته من السلطة بعد هجوم الكابيتول المميت من خلال اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين.

ويشار إلى أن التعديل، الذي أضيف إلى الدستور بعد اغتيال جون كينيدي في عام 1963، ينص على عزل رئيس عاجز، ربما على أساس اللياقة العقلية والبدنية، لم يتم استخدامه من قبل.

ووفقا لكتاب "الخيانة: الفصل الأخير من عرض ترامب - Betrayal: The Final Act of the Trump Show" الذي يصدره  مراسل قناة "إيه بي سي" الأمريكية جوناثان كارل، تحدث وزير الخزانة ستيفن إلى أعضاء آخرين في مجلس الوزراء حول استخدام التعديدل ليلة 6 يناير، يوم الهجوم على مبنى الكابيتول واليوم التالي.

كانت إزالة ترامب من خلال التعديل تتطلب تصويت الأغلبية في مجلس الوزراء. أفاد كارل أن منوشين تحدث إلى مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب وأحد الموالين لترامب بشكل معلن.

ولم يعلق منوتشين على كتاب كارل الذي نشر يوم الثلاثاء. كتب كارل أن بومبيو رد فقط بعد أن أخبر كارل ترامب أن وزير الخارجية السابق لم يفعل ذلك.

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كتب كارل: "نفى بومبيو، من خلال متحدث باسمه، وجود أي محادثات على الإطلاق حول الاحتجاج بالتعديل الخامس والعشرين". ورفض المتحدث الإفصاح عن اسمه في البيان.

أفاد كارل أيضًا أن بومبيو طلب تحليلًا قانونيًا لعملية الاحتجاج بالتعديل الخامس والعشرين.

كتب كارل: "حدد التحليل أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً، معتبراً أن ترامب لم يتبق سوى 14 يومًا في منصبه وأن أي محاولة لعزله بالقوة ستكون عرضة للطعن القانوني".

يقول كارل إن بيتسي ديفوس، وزيرة التعليم، وإلين تشاو، النقل، ربما أيدتا الاحتجاج بالتعديل الخامس والعشرين، لكن كليهما استقال بعد هجوم الكابيتول.

وتشاو هي زوجة الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل - الذي انفصل عن ترامب بسبب أعمال الشغب في الكابيتول.

يقول كارل أيضًا أنه "في الوقت الذي جرت فيه المناقشات، كانت فكرة أن حكومة ترامب ستصوت على إقالته سخيفة في الواقع".

بومبيو من بين الجمهوريين الذين يتنافسون على المنصب قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024، لكن هذه عملية تتطلب إظهار الولاء لترامب، الذي يواصل الهيمنة على الحزب جزئيًا من خلال اللعب بورقة إمكان خوضه انتخابات البيت الأبيض مرة أخرى.

ترامب حر في القيام بذلك لأنه تمت تبرئته في محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ، بتهمة التحريض على تمرد الكابيتول.

الكابيتول ترامب بومبيو منوشين التعديل الخامس والعشرين

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