تحقيقات وملفات

بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
ياسمين القصاص

أطلقت الدولة المصرية مرحلة جديدة من التحول الرقمي من خلال البدء في استبدال بطاقات التموين التقليدية بـ"الكارت الموحد"، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد مختلف خدمات الدعم الحكومي داخل بطاقة ذكية واحدة. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وكفاءة، مع تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذولين من قِبل المواطنين.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن من المهم العمل على تطوير منظومة الكارت الموحد من خلال التوسع في نطاق الخدمات المتاحة عبره، بحيث تشمل مجالات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها خدمات الكهرباء والوقود. 

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يتيح هذا التوجه إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات بسهولة، مقابل قيمة الدعم المستحق لهم، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعال.

وأشار جاب الله، إلى أن يسهم هذا النظام في رفع كفاءة إدارة الدعم الحكومي، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين جودة الحياة وتسهيل الحصول على الخدمات الأساسية.

مميزات الكارت الموحد

ويعد الكارت الموحد يعد نقلة نوعية في إدارة الدعم والخدمات الحكومية، حيث يوفر العديد من المزايا التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول المالي، أبرزها:

 - دمج شامل للخدمات: يجمع بين خدمات التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة.

 - سهولة التعامل المالي: يتيح إمكانية السحب النقدي والشراء من خلال نقاط البيع (POS) أو ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

 - استخدام بصمة ذكية: يعتمد على بصمة إلكترونية لكل مواطن لضمان أمان الاستخدام وتوصيل الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب.

 - فتح حساب مصرفي مجاني: يمنح المواطن حساب بنكي دون رسوم، مما يدعم الشمول المالي.

 - دعم للمدفوعات الإلكترونية: يقلل من الاعتماد على المعاملات النقدية ويسهم في التحول إلى مجتمع غير نقدي.

الاستخدامات المتعددة للكارت الموحد

ولا تقتصر وظائف الكارت الموحد على صرف السلع التموينية أو الخبز المدعوم فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها:

 - تنفيذ عمليات الشراء من المتاجر عبر نقاط البيع الإلكترونية.

 - استلام وتحويل الأموال مباشرة إلى الحساب المرتبط بالبطاقة.

 - الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

 - سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية الرقمية بسهولة وأمان.

أماكن استلام الكارت الموحد

يمكن للمواطنين الحصول على الكارت الموحد من خلال التوجه إلى أحد المقرات التالية:

 - مكاتب البريد المصري.

 - مكاتب التموين التابعة للمنطقة السكنية.

 - وحدات التأمين الصحي الشامل.

 - ديوان عام المحافظة.

ويشترط استلام الكارت خلال شهر واحد من تاريخ تلقي الرسالة النصية، مع إمكانية التمديد لمدة شهر إضافي، وبعدها يلغى الطلب نهائيا في حال عدم الاستلام.

خطوات استخراج الكارت الموحد

ولاستخراج الكارت الموحد، يتعين على المواطن اتباع الخطوات التالية:

 - فتح حساب شخصي لدى الهيئة القومية للبريد.

 - تسجيل البيانات الأساسية، بما يشمل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن.

 - تفعيل بصمة ذكية خاصة بكل مواطن لزيادة الأمان ومنع التزوير.

 - تلقي رسالة نصية توضح موعد ومكان استلام البطاقة الجديدة.

رؤية الدولة في مجال التحول الرقمي

وتمثل مبادرة الكارت الموحد ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء منظومة خدمات حكومية موحدة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وهذه الرؤية تهدف إلى:

 - تقليل فرص الفساد والتلاعب في منظومة الدعم.

 - ضمان التوزيع العادل والفعال للدعم الحكومي.

 - تحسين إدارة الموارد وترشيد النفقات العامة.

 - تسهيل حصول المواطن على خدماته من خلال واجهة إلكترونية موحدة وآمنة.

نصائح وتعليمات مهمة للمواطنين

ولضمان استفادة كاملة وآمنة من الكارت الموحد، يُنصح المواطنون بما يلي:

 - الاحتفاظ بالرسالة النصية التي تحتوي على بيانات الاستلام، لتسهيل إجراءات تسلم البطاقة.

 - تحديث بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول قبل التقديم لتفادي أي مشاكل أثناء الإجراءات.

 - عدم مشاركة البيانات الشخصية أو تفاصيل البطاقة مع أي جهة غير رسمية، حفاظا على خصوصيتك ومنع الاستخدام غير المشروع.

