خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
أخبار البلد

خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء

عبدالصمد ماهر

عقدت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والسكان اجتماعًا ، لبحث آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي، ومناقشة آليات تطوير المنظومة لضمان تقديم خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية.

‎أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض قرارات تشكيل اللجان المختصة بملف زراعة الأعضاء، وتناول التصدي للمعلومات غير الدقيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة توضيح الحقائق لتجنب إثارة الشائعات. كما ناقش الاجتماع تحديد مدة سريان موافقة الزرع لتكون عامًا واحدًا، مع التأكيد على أن مدير برنامج الزرع يقتصر على منشأة واحدة مرخصة.

‎واستعرض الاجتماع إحصائيات 2024، حيث منحت لجنة الموافقات 1614 موافقة (1194 لزراعة الكلى، 420 لزراعة الكبد)، وأُجريت 1271 عملية زراعة (764 كلى و234 كبد للمصريين، 188 كلى و85 كبد لغير المصريين). وفي 2025، مُنحت 907 موافقات (677 كلى، 230 كبد). كما تم استعراض اعمال  40 مركزًا مرخصًا على مستوى الجمهورية، موزعة بين مستشفيات حكومية، جامعية، خاصة، وتابعة للشرطة والقوات المسلحة.

‎وأشار «عبدالغفار» إلى تجديد تراخيص 14 مركزًا لزراعة الكبد و18 لزراعة الكلى، ومنح تراخيص جديدة لخمس مستشفيات، عبر لجنة مراقبة وترخيص مراكز زراعة الأعضاء (قرار 124 لسنة 2024). وأكدت اللجنة استمرار الزيارات المفاجئة للمستشفيات المرخصة للتحقق من الاشتراطات الفنية والمعايير الطبية، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند الضرورة.

‎وناقش الاجتماع إجراءات حوكمة عمليات الزرع. كما تمت مناقشة تقرير اللجنة العلمية حول تقارير  لجان الوفاة والمراضة.

‎واستعرض الاجتماع حالة استثنائية لزراعة كلى من أب (62 عامًا) لابنه، بعد دراسة اللجنة العليا للفحوصات الطبية وتأكيد سلامتها، وفق قرار مجلس الوزراء 74 لسنة 2023 وقانون 5 لسنة 2010. كما ناقش الاجتماع خطط تطوير المنظومة، بما يشمل سن تشريعات جديدة وتعزيز الرقابة لضمان جودة وسلامة العمليات وحماية حقوق المرضى.

‎يُذكر أن اللجنة العليا شُكلت بقرار 4497 لسنة 2023، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وبعضوية نخبة من الخبراء، بما في ذلك السير مجدي يعقوب، لتعزيز حوكمة المنظومة وفق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية. وصدرت قرارات تنظيمية لتشكيل لجان علمية وأخلاقية وترخيص، لضمان الالتزام بالمعايير وحماية المرضى والمتبرعين.

‎حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء، منهم الدكتور هشام زكي، والدكتور شريف وديع، والمستشار أحمد حفني، والدكتور علاء إسماعيل، والدكتور مجد فؤاد زكريا، والدكتور أيمن فتحي رفاعي.

الصحة منظومة زراعة الأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء تطوير المنظومة المعايير العالمية اللجان المختصة

