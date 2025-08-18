من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، اليوم أن دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر 2023، بل هو موقف ثابت يمتد عبر عقود من الزمن.



وقالت مرسي في كلمة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري ونظيره الفلسطيني من أمام معبر رفح إن هذه الجهود المتراكمة على مر السنوات تظهر أن دعم مصر لغزة ليس استجابة فقط لأزمة معينة، بل هو جزء أصيل من سياستها، وموقف القيادة السياسية المتمثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية".

وأضافت أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 ، أي ما يقارب من 670 يوما على التوالي، لم يتوقف الدعم المصري إلى قطاع غزة فى ظل ظروف بالغة الصعوبة، وأثبتت مصر التزامها الثابت بمسؤليتها تجاه الشعب الفلسطيني، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن قوافل المساعدات المصرية استمرت فى العبور إلى القطاع بشكل يومي ودون انقطاع ورغم كل التحديات التي تواجه هذه الشاحانات لم تتغيب مصر يوما واحدا عن واجبها فى إغاثة أشقائها.