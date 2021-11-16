تصفيات كأس العالم 2022.. الكاميرون تتأهل للمرحلة النهائية على حساب كوت ديفوار

تأهل منتخب الكاميرون لمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 علي حساب كوت ديفوار بنتيجة 1-0 ، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب جابوما فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات والمؤهلة .

وجاء هدف الكاميرون فى الدقيقة 21 عن طريق كارل توكو ايكامبي من عمر الشوط الأول .

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة ، ويأتي كوت ديفوار فى المركز الثاني برصيد 13 نقطة ، ويأتي بعده منتخب موزمبيق فى المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط ، وأخيرا جاء مالاوي فى المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط .

وتأهلت فرق السنغال والمغرب ومالي ومصر والجزائر للمرحلة النهائية التي ستجري قرعتها في 18 ديسمبر المقبل.