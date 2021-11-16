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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم 2022.. الكاميرون تتأهل للمرحلة النهائية على حساب كوت ديفوار

جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين

تأهل منتخب الكاميرون لمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 علي حساب كوت ديفوار بنتيجة 1-0 ، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب جابوما فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات والمؤهلة  .

 

وجاء هدف الكاميرون فى الدقيقة 21 عن طريق كارل توكو ايكامبي من عمر الشوط الأول .

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة ، ويأتي كوت ديفوار فى المركز الثاني برصيد 13 نقطة ، ويأتي بعده منتخب موزمبيق فى المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط ، وأخيرا جاء مالاوي فى المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط .

 

وتأهلت فرق السنغال والمغرب ومالي ومصر والجزائر للمرحلة النهائية التي ستجري قرعتها في 18 ديسمبر المقبل.

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