سميحة أيوب عن بدايتها الفنية: غيرت اسمي مرتين.. وأهلي «خاصموني»|فيديو

كشفت الفنانة سميحة أيوب ، أنها كامرأة واجهت صعوبات وتحديات في مسيرتها الفنية قبل أن تخوض بدايتها قائلة: اخترت الطريق الصعب ضد أهلي وخاصموني وبعدين لما اشتهرت بطريقة محترمة بدأوا يخطبوا ودي" .

وكشفت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة" ON " أنها خشية من أهلها قامت بتغيير اسمها مرتين قائلة: " غيرتوا مرتين في مسلسل إذاعي "عذراء الربيع" باسم سميحة سامي والمرة الثانية في فيلم" شاطئ الغرام " باسم " ناهد فريد " وكنت في سن 16 سنة وحامل وكنت متخبطة لحد ماوقفت مع نفسي وقفة وسألت نفسي إنتي بتقدمي إيه وحش عشان تخبي اسمك؟" .

وتابعت: "قررت أن اسمي يبقى سميحة أيوب واللي عاجبه عاحبه واللي مش عاجبه هو حر" عيلة أيوب يصفوا مع بعضهم بقى".

واستطردت قائلة حول فيلم شاطئ الغرام : " كنت حامل وصوتي رفيع أوي وفي سن 16 سنة وأكدت أنها كانت تملك الإصرار الكافي لاستكمال مسيرتها الفنية حتى تكتشف ما بداخلها من إمكانات قائلة : " كان عندي إصرار ومش عارفة جوايا إيه لحد اكتشفت وأنا بشتغل في المعهد".