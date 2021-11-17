فريدة الشوباشي: منظومة الشكاوى الحكومية تعطي الطمأنينة للجمهور |فيديو

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن منظومة الشكاوي الحكومية، لها أكثر من شيء إيجابي، وأنها تعطى الطمأنينة للجمهور، موضحة أن أى شخص يعانى من شيء يشتكى منها.

وأضافت فريدة الشوباشي خلال حوارها، ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن منظومة الشكاوى الحكومية تجعل المسئول يستمع لـ صوت الشاكي، ويعمل على حلها.

ولفتت إلى أن ما تقوم به الدولة يكون فى مصلحة المواطن، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع الشكاوى التى ترسل من المواطنين.

وأشارت إلى أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيش أفضل العصور، والجميع يعمل ويتابع من أجل تقديم الأفضل لـ المواطنين.