هولندا تتأهل لكأس العالم بالفوز على النرويج بهدفين نظيفين

تأهل منتخب هولندا إلى بطولة كاس العالم 2022 بعد فوزه على ضيفه منتخب النرويج بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب فينورد في إطار الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.



سجل هدفي هولندا كل من ستيفن بيرجوين في الدقيقة 84 وممفيس ديباي بالدقيقة 90.



الفوز رفع رصيد هولندا إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة يضمن بها التأهل للمونديال، فيما تجمد رصيد النرويج عند 18 نقطة في المركز الثالث ويودع التصفيات، بينما يقتنص المنتخب التركي المركز الثاني في المجموعة المؤهل للملحق الأوروبي بعد فوزه على الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.



وفي المجموعة الرابعة حقق منتخب فرنسا الفوز على مضيفه فنلندا بهدفين دون رد سجلهما كل من كريم بنزيما وكيليان مبابي في الدقيقتين 66 و76.



ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة وكان قد حسم تأهله للمونديال منذ الجولة الماضية ، بينما تجمد رصيد فنلندا عند 11 نقطة، وتراجع للمركز الثالث ليخسر بطاقة الملحق في الجولة الأخيرة، لصالح المنتخب الأوكراني والذي حقق الفوز على مضيفه البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين، ليرفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني ويتأهل للملحق الأوروبي.



وفي المجموعة الخامسة تعادل منتخب ويلز مع ضيفه منتخب بلجيكا بهدف لكل منهما، ليرفع منتخب ويلز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني ويتأهل للملحق الأوروبي، بينما أصبح رصيد بلجيكا 20 نقطة في الصدارة وحسمت تأهلها للمونديال منذ الجولة الماضية.



وتأهل لكأس العالم في التصفيات الأوروبية كل من منتخب صربيا عن المجموعة الأولى، والبرتغال إلى الملحق الأوروبي، وإسبانيا من المجموعة الثانية بينما تلعب السويد في الملحق الأوروبي، وسويسرا من المجموعة الثالثة، وإيطاليا إلى الملحق الأوروبي، وفرنسا عن المجموعة الرابعة بينما تلعب أوكرانيا في الملحق، وبلجيكا عن المجموعة الخامسة بينما تلعب ويلز في الملحق الأوروبي بالإضافة إلى التشيك بعد احتلالها للمركز الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية، وتأهلت الدانمارك من المجموعة السادسة بينما تلعب اسكتلندا في الملحق الأوروبي بالإضافة إلى النمسا لاحتلالها المركز الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية.



ومن المجموعة السابعة تأهل المنتخب الهولندي بينما تلعب تركيا الملحق، ونجحت كرواتيا في التأهل للمونديال عن المجموعة الثامنة بينما يخوض منتخب روسيا الملحق الأوروبي، وفي المجموعة التاسعة تأهل المنتخب الإنجليزي، بينما تلعب بولندا في الملحق، وتأهلت ألمانيا عن المجموعة العاشرة ، بينما تخوض مقدونيا الشمالية الملحق الأوروبي.