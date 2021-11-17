عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هولندا تتأهل لكأس العالم بالفوز على النرويج بهدفين نظيفين

منتخب هولندا
منتخب هولندا

تأهل منتخب هولندا إلى بطولة كاس العالم 2022 بعد فوزه على ضيفه منتخب النرويج بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب فينورد في إطار الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.


سجل هدفي هولندا كل من ستيفن بيرجوين في الدقيقة 84 وممفيس ديباي بالدقيقة 90.


الفوز رفع رصيد هولندا إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة يضمن بها التأهل للمونديال، فيما تجمد رصيد النرويج عند 18 نقطة في المركز الثالث ويودع التصفيات، بينما يقتنص المنتخب التركي المركز الثاني في المجموعة المؤهل للملحق الأوروبي بعد فوزه على الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.


وفي المجموعة الرابعة حقق منتخب فرنسا الفوز على مضيفه فنلندا بهدفين دون رد سجلهما كل من كريم بنزيما وكيليان مبابي في الدقيقتين 66 و76.


ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة وكان قد حسم تأهله للمونديال منذ الجولة الماضية ، بينما تجمد رصيد فنلندا عند 11 نقطة، وتراجع للمركز الثالث ليخسر بطاقة الملحق في الجولة الأخيرة، لصالح المنتخب الأوكراني والذي حقق الفوز على مضيفه البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين، ليرفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني ويتأهل للملحق الأوروبي.


وفي المجموعة الخامسة تعادل منتخب ويلز مع ضيفه منتخب بلجيكا بهدف لكل منهما، ليرفع منتخب ويلز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني ويتأهل للملحق الأوروبي، بينما أصبح رصيد بلجيكا 20 نقطة في الصدارة وحسمت تأهلها للمونديال منذ الجولة الماضية.


وتأهل لكأس العالم في التصفيات الأوروبية كل من منتخب صربيا عن المجموعة الأولى، والبرتغال إلى الملحق الأوروبي، وإسبانيا من المجموعة الثانية بينما تلعب السويد في الملحق الأوروبي، وسويسرا من المجموعة الثالثة، وإيطاليا إلى الملحق الأوروبي، وفرنسا عن المجموعة الرابعة بينما تلعب أوكرانيا في الملحق، وبلجيكا عن المجموعة الخامسة بينما تلعب ويلز في الملحق الأوروبي بالإضافة إلى التشيك بعد احتلالها للمركز الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية، وتأهلت الدانمارك من المجموعة السادسة بينما تلعب اسكتلندا في الملحق الأوروبي بالإضافة إلى النمسا لاحتلالها المركز الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية.


ومن المجموعة السابعة تأهل المنتخب الهولندي بينما تلعب تركيا الملحق، ونجحت كرواتيا في التأهل للمونديال عن المجموعة الثامنة بينما يخوض منتخب روسيا الملحق الأوروبي، وفي المجموعة التاسعة تأهل المنتخب الإنجليزي، بينما تلعب بولندا في الملحق، وتأهلت ألمانيا عن المجموعة العاشرة ، بينما تخوض مقدونيا الشمالية الملحق الأوروبي.

ترشيحاتنا

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

أخبار التوك شو | سميحة أيوب تثير الجدل بتصريح جديد.. الأرصاد تطلق تحذيرا بسبب الطقس

أسرار سورة الواقعة لقضاء الحاجة بسرعة.. داوم عليها وترقب المعجزات

مهام المعهد القومي للمعايرة وفقا للقانون ..تعرف عليها

تويوتا GR ياريس تأتي بنسخة مُعدلة تقارب بورشه 911 GT3

ياسمين صبري لمتابعيها : الفلوس مش كل حاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ