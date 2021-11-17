عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين في حريق معرض للسيارات بالسنبلاوين

حريق
حريق

أصيب شخصين إثر نشوب حريق، صباح اليوم الأربعاء، داخل معرض للسيارات، في قرية برقين، التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وأسفر كذلك عن تفحم 4 سيارات.

 

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا، من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بالحادث، الذي وقع بمعرض سيارات أمام مسجد محمد زكي، ناحية مزلقان برقين.

 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق.

 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي لعلاج.

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الـدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وتحديد الخسائر المادية.​

محافظة الدقهلية امن الدقهلية مستشفى السنبلاوين العام السنبلاوين مركز السنبلاوين المباحث الجنائية النيابة العامة مدير المباحث معرض سيارات سيارات الإطفاء اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية

موضوعات متعلقة

أكشاك ومحلات حضرية للإيجار.. محافظة الجيزة تعلن الأماكن المتاحة والتفاصيل | فيديو

لمخالفتهم القوانين.. إحالة عدد من الفنيين والعاملين بوحدة قروية للتحقيق

أخبار المحافظات | تفحم طفلين في حريق شقة بأوسيم..السيطرة على حريق قرب شريط سكة حديد تلا.. مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج

أخبار المحافظات | حي مصر الجديدة يقتنص المركز الأول للتميز الحكومي.. طلاب الفيوم يستغيثون بوزير التعليم.. محافظ قنا يبحث إنتاج البيوجاز من مخلفات الغذاء

أخبار المحافظات|تعليم الجيزة تعاقب المسئولين عن واقعة رقص الطلاب.. جيران الطفلة ضحية التعذيب بالقليوبية يرشدون عن القاتل.. تفاصيل الاعتداء علي صيدلانية الوحدة الصحية بالشرقية

محافظ المنيا يتابع المرحلة الثانية لفعاليات «معًا نطمئن.. سجل الآن»

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع 23 يوليو

نشرة المحافظات|سقوط شهيد شهامة ووفاة عريس قبل زفافه.. سمكة قرش تنهش مصطافا في الساحل.. ذبح شاب قربانا للجن

ترشيحاتنا

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

أخبار التوك شو | سميحة أيوب تثير الجدل بتصريح جديد.. الأرصاد تطلق تحذيرا بسبب الطقس

أسرار سورة الواقعة لقضاء الحاجة بسرعة.. داوم عليها وترقب المعجزات

مهام المعهد القومي للمعايرة وفقا للقانون ..تعرف عليها

تويوتا GR ياريس تأتي بنسخة مُعدلة تقارب بورشه 911 GT3

ياسمين صبري لمتابعيها : الفلوس مش كل حاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ