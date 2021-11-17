إصابة شخصين في حريق معرض للسيارات بالسنبلاوين

أصيب شخصين إثر نشوب حريق، صباح اليوم الأربعاء، داخل معرض للسيارات، في قرية برقين، التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وأسفر كذلك عن تفحم 4 سيارات.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا، من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بالحادث، الذي وقع بمعرض سيارات أمام مسجد محمد زكي، ناحية مزلقان برقين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي لعلاج.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الـدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وتحديد الخسائر المادية.​