10 منتخبات في الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا للمونديال.. والمغرب الأفضل

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بانتهاء مباريات الجولة السادسة مساء الثلاثاء.

وأسفر دور المجموعات للتصفيات الإفريقية للمونديال، والذي شارك به 40 منتخبا مقسمين على 10 مجموعات، عن تأهل عشرة منتخبات للدور الحاسم للتصفيات.

والمنتخبات العشرة هي، "مصر والجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون ومالي وغانا والسنغال والمغرب والكونغو الديمقراطية"، حيث ستخوض هذه المنتخبات منافسات الدور الحاسم للتصفيات بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا، بين المنتخبات صاحبة التصنيف الأول أمام منتخبات التصنيف الثاني.

وسيضم التصنيف الأول منتخبات "الجزائر والسنغال وتونس والمغرب ونيجيريا"، فيما سيضم التصنيف الثاني منتخبات "مصر ومالي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا".. ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إجراء قرعة المرحلة النهائية للتصفيات، خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني، فيما تلعب لقاءات الإياب في ملاعب المنتخبات صاحبة التصنيف الأول، وذلك خلال شهر مارس من العام القادم.

ويعد المنتخب المغربي أفضل المنتخبات العشرة التي تأهلت للدور الحاسم، حيث نجح أسود الأطلس في تصدر ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة بعد تحقيق الفوز في كل مباريات دور المجموعات "علامة كاملة".

ويعتبر منتخب الجزائر صاحب خط الهجوم الأقوى في دور المجموعات بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 25 هدفا خلال 6 مباريات، فيما يمتلك منتخب مالي خط الدفاع الأقوى خلال دور المجموعات لتصفيات المونديال، إذ لم يتلق المنتخب المالي أي هدف خلال المباريات الست التي خاضها.