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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة جنوب الوادى

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية ، غداً الخميس، حيث يبدأ سحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات و معاهد الجامعة بقنا و البحر الأحمر و ذلك خلال الفترة من 9 صباحا و حتى 3 مساءاً.

 

وشدد رئيس الجامعة، على تطبيق الاجراءات الاحترازية في إدارات رعاية الطلاب بالكليات و توافر الكمامات و المطهرات و متابعة التزام الطلاب بالإجراءات في مختلف مراحل العملية الانتخابية .

 

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و أكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بأنه سوف يتم اعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر و يتم تلقي الطعون يوم  الاثنين 22 نوفمبر و فحص الطعون يوم  الثلاثاء 23 نوفمبر و سوف يتم اعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء 24  نوفمبر.

 

وتابع نائب رئيس الجامعة ، و تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم  الخميس 25 نوفمبر  و تنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات و الفرز و إعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر و تجرى انتخابات الاعادة يوم الإثنين 29 نوفمبر .

 

و أضاف نائب رئيس الجامعة ، و تجرى انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر  و انتخابات رئيس الاتحاد و نائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، و تختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 2 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان و مساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

 

 

جامعه جنوب الوادي الاتحادات الطلابية قنا البحر الأحمر انتخابات الجامعة

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