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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور أعضاء البرلمان..تشييع جنازة النائب أحمد زيدان من مسجد الفتح بـ شبرا

النائب الراحل أحمد
النائب الراحل أحمد زيدان

شيعت، منذ قليل،  جنازة النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مسجد الفتح بشبرا، عقب صلاة الظهر، لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، وسط حضور هائل من أهالي دائرته في شبرا، وعدد من النواب والسياسيين.
 

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان أحمد زيدان، وامتلأ المسجد بالمصلين الذين حرصوا على وداع النائب الراحل، ومن المقرر وصول الجثمان إلى مقابر العائلة بالواحات في مثواه الأخير.

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بعد وفاة النائب أحمد زيدان..تعرف على الموقف القانوني بعد خلو مقعده بالبرلمان

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كان نموذجا يحتذى به .. رئيس شباب النواب ينعى النائب أحمد زيدان

 

ونعى أعضاء البرلمان ، و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الذي وافته المنية ظهر أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض ،وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة  وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، والذي اعتبر بحق نموذجا يحتذى به للشباب المصري في الإخلاص للوطن ، والسعي الدؤوب لخدمة أهالي دائرته .

 

 

 

جنازة أحمد زيدان مجلس النواب الواحات شبرا مقابر العائلة

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