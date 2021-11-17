بحضور أعضاء البرلمان..تشييع جنازة النائب أحمد زيدان من مسجد الفتح بـ شبرا

شيعت، منذ قليل، جنازة النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مسجد الفتح بشبرا، عقب صلاة الظهر، لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، وسط حضور هائل من أهالي دائرته في شبرا، وعدد من النواب والسياسيين.



وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان أحمد زيدان، وامتلأ المسجد بالمصلين الذين حرصوا على وداع النائب الراحل، ومن المقرر وصول الجثمان إلى مقابر العائلة بالواحات في مثواه الأخير.

ونعى أعضاء البرلمان ، و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الذي وافته المنية ظهر أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض ،وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، والذي اعتبر بحق نموذجا يحتذى به للشباب المصري في الإخلاص للوطن ، والسعي الدؤوب لخدمة أهالي دائرته .