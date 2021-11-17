العثور على 2 كيلو حشيش وسلاح أبيض داخل سيارة في القاهرة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كمية من المخدرات والسلاح داخل سيارة في القاهرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة حال إستقلاله إحدى السيارات "مستأجرة"، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتـه غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وأقر بـحيازته السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه، والسيارة لتسهيل تحركاته تم إتخاذ الإجراءات القانونية.