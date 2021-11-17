محافظ قنا و ممثلي البنك الدولي يبحثان تطوير التكتلات الإقتصادية

اجتمع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وستيفان كوبرل، مدير الاستراتيجيات والعمليات بالبنك الدولي، بأعضاء التكتلات الإقتصادية التى سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج .

جاء ذلك بحضور مارينا ويس، المدير القُطري لمصر واليمن وجيبوتي ، وبوباكارسيد باري، و ممثل جيبوتي المقيم، و جانيت آلمان ، مدير أول العمليات والدكتور شريف حمدي، مدير أول العمليات، وحنزادا عبودوه، مساعد تنفيذي أول، وحازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومحمد ندي، أخصائي التنمية الحضرية، وسلمی رستم مستشار تطوير القطاع الخاص والدكتور علاء شاكر ، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا .



أشاد أعضاء التكتلات الاقتصادية ، بالدعم الذي قدمه برنامج التنمية المحلية للتكتلات الإقتصادية بمحافظتي قنا و سوهاج فى مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث و العسل الأسود و النباتات العطرية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير هذه التكتلات إنتاجيا وتسويقيا وإداريا، بالإضافة إلى تطوير التصنيع وفقا للأساليب والمعدات الحديثة التى تسهم فى توفر الوقت والجهد و التكلفة و تعطى جودة أفضل للمنتج.



ومن جانبه أوضح محافظ قنا ، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تطوير التكتلات الاقتصادية كجزء من منظومة التنمية الإقتصادية المحلية المتكاملة لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بمحافظة قنا.

و أشار محافظ قنا ، إلي أنه تم تدريب أعضاء التكتلات علي عدد من التصميمات الحديثة والعمل على توفير المواد الخام ذات الجودة العالية مما ساعد في إضافة قيمة حقيقية للمنتجات مما مكنهم من إنتاج تطوير الإنتاج.



وأضاف محافظ قنا ، بأن البرنامج يقدم الدعم للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة من خلال العمل على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تطوير تكتل الفركة بمدينة نقادة، وتكتل العسل الأسود بمدينتي نجع حمادى وفرشوط، بينما تشمل المرحلة الثانية تطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالطماطم والشمر بمركزي قنا و قفط، بجانب تكتل الفخار فى مدن قنا، و قوص، ونقادة ، مما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويعمل على تحسين مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات، وهو ما ساهم فى تصنيف البرنامج علي منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي عالمي في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .



و أبدي مدير الاستراتيجيات والعمليات بالبنك الدولي، إعجابه الشديد بإحياء الحرف التراثية من خلال التكتلات الصناعية لإظهار جمالها وقيمتها والتأكيد على الهوية الوطنية وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.

أكد مدير الاستراتيجيات و العمليات بالبنك الدولي، أن البرنامج نجح في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب في حياة المواطنين، مشيرا إلي أن البرنامج يقوم بتدريب العاملين بتلك الصناعات علي الآلات والمعدات الحديثة والأساليب المطورة لزيادة القدرة الإنتاجية لتلك التكتلات و التعرف على آخر ما وصل إليه مجال تصنيع وبيع الحرف التراثية.





اجتماع تطوير التكتلات الإقتصادية بقنا

اجتماع تطوير التكتلات الإقتصادية بقنا

اجتماع تطوير التكتلات الإقتصادية بقنا

اجتماع تطوير التكتلات الإقتصادية بقنا

اجتماع تطوير التكتلات الإقتصادية بقنا

اجتماع تطوير التكتلات الإقتصادية بقنا