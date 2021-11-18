برلماني: لجنة الخطة والموازنة ستناقش مشروع قانون التخطيط الموحد.. الأسبوع المقبل

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين مشروع قانون التخطيط الموحد.

وأكد عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر ان تقر مشروع قانون التخطيط الموحد بعد الإنتهاء منه الأسبوع المقبل.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، رئيس الجلسة العامة، أنه سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذلك تمت الموافقة النهائية.