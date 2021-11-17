152 عاما على افتتاحها.. أسامة ربيع: وصول حمولات قناة السويس إلى 240 ألف طن سفينة

وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التحية للشعب المصرى بمرور 152 عامًا على افتتاح قناة السويس، قائلا: إن ربع الشعب المصرى حينها كان يساهم فى حفر القناة.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي”، أن قناة السويس تطورت تطورات كثيرة جدا منذ افتتاحها حتي الآن، سواء فى الأعماق أو الحمولة الخاصة بالسفن أو عددها والعائد بالدولار، موضحا أنه بالفترة الأخيرة وصلت الحمولات إلى 240 ألف طن سفينة، ب24 ألف حاوية.

وتابع أن عمق القناة يقدر الأن ب24 متر، وكان فى البداية يقدر ب 8 متر، علاوة على مشروع قاطرة المشاريع العملاقة جميعها التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي إفتاح قناة السويس الجديدة، ليكون هناك قناتين.

وأشار إلى أنه الآن يتم تطوير القناة الجنوبي ب40 كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 162، مما سيحدث ازدواج وتعميق.