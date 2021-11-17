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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير مكرونة بالسجق والجبنة في الميكروويف

مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق

مكرونة بالسجق من الأكلات الشهية واللذيذة، فيفضل العديد من الأشخاص تناول المكرونة بطرق مختلفة وغير تقليدية.

 

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وإليك طريقة تحضير المكرونة بالسجق والجبنة.

مقادير مكرونة بالسجق والجبنة في الميكروويف

واحد ونصف كوب سباجتي مسلوقة 

رشة ملح 

سجق مقطع  حلقات

رشة جوزة الطيب 

نصف كوب لبن 

نصف كوب كريمة 

نصف كوب فلمنك مبشورة 

نصف كوب شيدر مبشورة 

ثلث كوب بارميزان مبشورة 

فلفل أسود 

فص ثوم مفروم 

2 عود زعتر 

1 ملعقة صغيرة زبدة 

طريقة تحضير مكرونة بالسجق والجبنة في الميكروويف

1- تخلط جميع المكونات معا

2- توضع في طبق الميكرويف

3- يوضع في الميكرويف 5 دقائق
 

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