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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تبهر متابعيها من مسابقة ملك جمال لبنان.. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وخطفت هيفاء وهبي انظار جمهورها بملامحها الجذابة، من حضورها مسابقة ملك جمال لبنان، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة، وتركت خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها بشكل مموج وأنيق، وارتدت بدلة سوداء.


ووضعت هيفاء مكياجا يرتكز علي رسمة العين، واعتمدت الكحل والآيلاينر الأسود ليبرز جمال عينيها، بالإضافة إلي الماسكرا لتظهر برموش أكثر طولا وكثافة.

 

حفل هيفاء وهبي


يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أحيت حفلًا غنائيًا ساهرًا في مدينة بور فؤاد بمحافظة بور سعيد وذلك في أحد الفنادق الشهيرة هناك، وأقيم الحفل لصالح إحدى شركات الاستثمار هناك. 

وأحيت هيفاء وهبى الجزء الثاني من الحفل، بعدما قدم الفنان أحمد جمال بإحياء الجزء الأول، لتتألق بمجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة.

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