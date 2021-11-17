محافظ مطروح يزف بشرى للمعلمين المتعاقدين ..تعرف عليها

تثبيت ٦٤١ معلما فى مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم "الأربعاء" مع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية جهود تيسير العملية التعليمية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، في بشرى سارة لمعلمى مطروح، أنه تمت موافقة جهاز التنظيم والإدارة على تثبيت ٦٤١ معلما بعد ٥ سنوات من التعاقد وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

كما تمت موافقة وزير التربية والتعليم على تعيين معلمين بالحصة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسد العجز خاصة بالإدارات التعليمية في سيوة ومدن غرب مطروح والضبعة.

كما اطمأن محافظ مطروح على الإجراءات التى تمت لتيسير منظومة التعليم بمدينة السلوم وتلبى طلبات الاهالي وتحقق الاستقرار التعليمى للطلاب والمعلمين.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تم تشغيل مدرسة بالسلوم بعدد ١٨ فصلا لتكون مجمعا تعليميا للبنات منعا للتسرب التعليمى للفتيات، والموافقة على الدفع بعدد ٤٠ معلما بالحصة لسد العجز في جميع التخصصات التعليمية، وكذلك توجه ٦ معلمين انتداب من محافظات أخرى الى مطروح للعمل بمدارس السلوم.



وأضاف أنه سيتم الدفع قريبا بعدد ٤٠ معلما آخرين بالتطوع لاستكمال سد العجز بالمعلمين، وعلى من يرغب الالتحاق كمعلم بإدارة السلوم التعليمية التوجه لمديرية التربية والتعليم واستقباله فورا.



وأشار إلى أنه سيتم عمل دراسة تربوية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبناء وللتوسع بالمدرسة التجارية لخدمة التعليم الفنى بالسلوم، وكذلك جارى دراسة إنشاء مدرسة تعليم أساسى بالسلوم لاستيعاب مزيد من الطلاب.

وأكد أنه تحقيقا لضخ دماء جديدة تم تغيير مدير المدرسة الثانوية والتجارية بالسلوم وتكليف احد المعلمين المتميزين لحين شغلها بالطرق القانونية مع التأكيد على ان الجهود لن تتوانى عن متابعة الارتقاء بالعملية التعليمية بمدينة السلوم.