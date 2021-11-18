أسعار ومواصفات رينو كليو موديل 2021 في تونس | صور

تعتبر السيارة رينو كليو موديل 2021 من أشهر إصدارات فئة الهاتشباك، حيث تأتى داخل السوق التونسي عبر فئة واحدة من التجهيزات، تضم باقة من وسائل الحماية و الأمان بجانب عناصر التحكم المختلفة.

تعمل سيارة رينو كليو موديل 2021 بنظام الدفع الأمامي، وزودت بمحرك 1200 سى سى، ينتج قوة 140 حصان، مما تتسارع من صفر الى 100 كم 9.7 ثانية، ويبلغ استهلاك الوقود لكل 100 كم 6.3 لتر، وتبلغ سرعة القصوى 190 كم / س.

بينما جاءت سيارة رينو كليو موديل 2021 بمواصفات هيكلية بلغت الطول 4090 مم، العرض 1732 مم، الارتفاع 1432 ، قاعدة العجلات 2589 مم، سعة صندوق الامتعة 300 لتر، وخزان الوقود 45 لتر.

جهزت سيارة رينو كليو موديل 2021 بحزمة من مواصفات الأمن والسلامة، منها الوسائد الهوائية، نظام ABS فرامل مانعة للانغلاق، نظام EBD توزيع اليكتروني للفرامل، نظام VDC للتحكم الديناميكي للثبات، نظام TPMS عرض مراقبة ضغط الإطارات، نظام TCS التحكم في الجر، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

تتوافر سيارة رينو بمرايات جانبية كهربائية، طي المرايات الجانبية كهربائيا، إشارات بالمرايات الجانبية، سبويلر خلفي ، AUX و USB، بلوتوث، مشغل أسطوانات سى دى، زجاج كهرباء أمامي، تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، كمبيوتر رحلات.

كما دعمت سيارة رينو بنظام التحكم في الصوت من عجلة القيادة، عجلة القيادة من الجلد، صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة، مسند يد أمامي، تكييف هواء، مصابيح LED، مثبت سرعة، إمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية.

يبلغ سعر سيارة رينو كليو موديل 2021 في السوق التونسي 51 ألف دينار.