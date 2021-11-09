الرئيس التنفيذي لرينو: نسعى لتقديم سيارات كهربائية بأسعار معقولة

تخطط شركة رينو موتورز لتصنيع سيارات كهربائية بأقل التكاليف الممكنة ولذلك أعلنت أنها ستستمر في استخدام بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو، لوكا دي ميو ، لـ Autocar أن "بطاريات أيونات الليثيوم ستستمر، لأنها ليست تقنية تتسبب في مشكلات كما يروج البعض، إنها تقنية تقدمية، وهناك الكثير من تكلفة الإنتاج المستثمرة فيها بالفعل."

ومنذ أن تولى دي ميو، منصبه كرئيس تنفيذي لشركة رينو وهو دائما يعلن عن طموحاته لوضع معيار جديد للسيارات الكهربائية وتقديمها بأسعار معقولة لعملاء الطبقة المتوسطة، بدءًا من داسيا سبرينج إلكتريك ، ومرورا بـ رينو 4 ورينو 5 المستوحاة من طرازات كلاسيكية للعلامة التجارية، بحلول عام 2024، ولكن الشركة تحتاج إلى القيام بأكثر من مجرد الاعتماد على انخفاض تكاليف البطاريات لتقديم سيارات كهربائية بأسعار متوسطة.

من جانبه أوضح جيل لو بورجن ، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة في رينو: “ما زلنا نهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة السيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي ICE بحلول عام 2025، لتحقيق ذلك يتطلب رؤية شاملة ومن ضمن الخطة استخدام منصة CMF الحالية ، والتي تم تصميمها بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة”.

وأشار إلى ان الهندسة عالية الكفاءة وتشكيلة السيارات ذات الاختلافات القليلة وبالتالي مشاركة الأجزاء تعتبر طريقة فعالة لتقليل تكاليف التصنيع.

وتركز رينو في المستقبل القريب للشركة على سيارتها رينو ميجان E-Tech الكهربائية التي تأتي بخيارين في مجموعة النقل، يوفران ما بين 186 و 292 ميلًا من نطاق بحسب معيار دورة WLTP ، مع توقع أن تبدأ الأسعار من حوالي 30 ألف جنيه إسترليني عند طرحها للبيع العام المقبل.