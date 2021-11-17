هاني شاكر: التحقيق مع حسن أبوالروس الأسبوع المقبل.. فيديو

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء يعود لأكثر من شهرين، وتم إضافة عدد من الأسماء بعد عمل اختبار لبعضهم، مؤكدا أن النقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني.

وأضاف هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القرار نشر بعدما طلب من النقابة الأسماء، متابعا أن كل من لا يملك تصريحا بالغناء لن نسمح له بالغناء.



وفيما يتعلق بوضع حسن شاكوش، قال: اللي عايز يسمع حسن شاكوش يسمعه على يوتيوب لكنه لن يغني بقاعات الأفراح والمسارح داخل مصر، مؤكدا أن قرار سحب الرخصة منه جاء بإجماع مجلس النقابة. وتابع: من حق من تم منعهم الغناء خارج مصر أو عبر يوتيوب.



وأكد أنه سيكون هناك تنسيق بين النقابة والجهات التنفيذية والشرطة السياحة لمنع ما ضمته القائمة.



وفيما يتعلق بـ حسن أبو الروس، لفت إلى أنه سيمثل للتحقيق أمام النقابة الأسبوع المقبل، متوقعا أن يصل الموضوع إلى الحل قريبا.



وأوضح أن أبو الروس قام بالغناء في الجونة دون تصريح ولم يدفع رسوم في النقابة، مشددا على ضرورة إخطار النقابة في حالة قيام المطرب بالغناء.

عتاب إلى عمر كمال

وتوجه برسالة عتاب إلى عمر كمال لمساندته حسن شاكوش بقوله: «هتكسر الدنيا»، مضيفا: «إنت مش عارف شاكوش عمل إيه وكلامه الخارج على المسرح».



وأشار هاني شاكر، إلى أنه ليس ضد المهرجانات ولكنه ضد ما يقال فيها، كاشفا في الوقت ذاته أن حمو بيكا قدم في اختبار النقابة ورسب.

