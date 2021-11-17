محمد غنيم: الحالة الصحية معيار التبرع بالأعضاء وليس السن ..فيديو

علق الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم، على موافقة الحكومة على تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية، قائلًا إن التعديل يفتح مجالا أكبر للتبرع بالأعضاء.

وأضاف “غنيم”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "من المهم أن يتمتع المتبرع بالأعضاء بحالة صحية جيدة".

وأكد أن "السن ليست معيارا للتبرع بالأعضاء، بل الحالة الصحية هي الأساس".



وتابع "هناك مشكلة كبيرة وهي الاتجار بالأعضاء، ويستخدمها البعض للتحايل على القانون، والمشكلة الثانية التي تحتاج إلى تفعيل هي التبرع بالأعضاء من حديثي الوفاة".

وأشار إلى "إنشاء هيئة مصرية لزراعة الأعضاء لتنظيم عملية التبرع بالأعضاء وإجراءات عمليات الزراعة".

واستطرد "زراعة الأعضاء هي المستقبل، والكثير من دول العالم تطبق هذه النوعية من العمليات".

