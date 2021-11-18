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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في ندوة الممارسات الأكاديمية المزيفة‏

البحث العلمى
البحث العلمى

 

‏‏­­­­­­­­­­­­­­­اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC تقوم أمانة ناساك باستضافة الاجتماع السنوي لأكاديميات العلوم الأفريقية لعام 2021 (AMASA-2021) .


واوضحت أنه في هذا الصدد، أعلنت NASAC عن شراكتها مع IAP لاستضافة ندوة حول “الممارسات الأكاديمية المزيفة”‏‏ ‏‏وذلك في ‏‏24 نوفمبر 2021 في تمام  الساعةالثانية ظهرا وحتى الرابعة بتوقيت القاهرة (عن بعد)، سيكون هذا الحدث مفتوحا أمام الأكاديميين الشباب وكبار السن والقطاعين الخاص والعام وكذلك صناع السياسات المهتمين بهذا الموضوع. لتساعد على الحد من الممارسات الأكاديمية المزيفة في قارة افريقيا. ‏

لمزيد من المعلومات:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nasac/


وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث أكاديمي في إقتصاديات فرص الحياة المتساوية ضمن برنامج الحدود الإقتصادية.

واوضحت أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقرIIASA  بالنمسا على أن يباشر المرشح مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، بحيث سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي للعمل بعض الوقت لمدة عام، بمعدل 8 ساعات في الأسبوع سيتم توزيعها بالإتفاق مع مدير البرنامج.

واشارت إلى أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المرشح:

-  درجة الدكتوراه في الإقتصاد
- سجل نشر في الدوريات الرائدة عالية التأثير في الإقتصاد والعلوم المتعلقة
- مهارات كبيرة في النمذجة وكفاءة البرمجة التي تتعلق بالنمذجة
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية والتميز في مهارات العرض

- بينما لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشح يرجى زيارة الرابط التالي:
https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=wte24kyh7y15ikf9kbabywue4jn89t6

 


وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ‏‏­­­­­­­­­­­­­­­فى إطار التعاون مع شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC حيث تقوم أمانة ناساك باستضافة الاجتماع السنوي لأكاديميات العلوم الأفريقية لعام 2021 (AMASA-2021)، كما تقوم بمشاركة IAP في استضافة ندوة حول “الممارسات الأكاديمية المزيفة”‏‏ ‏‏وذلك في ‏‏24 نوفمبر 2021 في تمام  الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة بتوقيت القاهرة (عن بعد).

 

واوضحت الأكاديمية أنه سيكون هذا الحدث مفتوحا أمام الأكاديميين الشباب وكبار السن والقطاعين الخاص والعام وكذلك صناع السياسات المهتمين بهذا الموضوع، لتساعد على الحد من الممارسات الأكاديمية المزيفة في قارة افريقيا. ‏

بينما لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nasac/

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم تكنولوجيا

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