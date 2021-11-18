أوديسي 21.. ماكلارين تعلن عن وحش كهربائي جديد

على خطى الكثير من الشركات العالمية أنضمت شركة ماكلارين البريطانية لعالم سباقات E بسيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل بمواصفات جديدة كلياً سميت بــ "أوديسي 21" ، و تسعى ماكلارين لأثبات نفسها و غزو هذه الفئة بقوة بما يليق بتاريخها و سمعتها الطيبة الممتدة لأعوام طويلة.

و تم كشف النقاب رسمياً خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المعروف بأسم COP26 بوصفها سيارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة النظيفة و تتوافق مع التوجهات العالمية الجديدة للسيارات ، و الذي يهدف للتقليل من نسبة الأنبعاثات الضارة الملوثة للغلاف الجوي .

تتميز سيارات سباقات E بأنها سيارات كبيرة الحجم كهربائية بالكامل و مخصصة للسير على الطرق الوعرة و الجبلية ، و تنقسم إلى 5 سباقات تهدف لتقديم تجربة تحدي و مغامرة ممتعة و مشوقة بمحركات صديقة للبيئة تعمل بالطاقة المتجددة .

و تهدف لتعزيز الاستدامة وزيادة الوعي بالمناخ و دعم التنوع حيث تتألف جميع الفرق من سائق ذكر و أنثى ، و سيقود سيارة فريق ماكلارين السائق العالمي الشهير تانر فاوست و أول سائقة إيما جيلمور .

تعتمد السيارة على مواصفات ميكانيكية موحدة لجميع الفرق المتنافسة بهدف خلق روح تنافس عادلة بين الجميع و من أجل تحمل ظروف السباق الشاقة و المجهدة التي ستواجهها ، وتبلغ قوة المحرك المولدة 400 كيلو وات ما يعادل 550 حصان شبهه صامت .

و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في خلال 4.5 ثانية فقط عند تدرجات تصل الى 130% .

و من الخارج تأتي أوديسي 21 بتصميم بالون البرتقالي اللامع و المميز لشركة ماكلارين يعطى السيارة مظهراً رياضيا نابضاً بالحياة ، و تم أضافة عدة لمسات مزخرفة للهيكل الخارجي تشير للاماكن الطبيعية المقام عليها السباق .