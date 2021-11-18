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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوديسي 21.. ماكلارين تعلن عن وحش كهربائي جديد

صدى البلد

على خطى الكثير من الشركات العالمية أنضمت شركة ماكلارين البريطانية لعالم سباقات E بسيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل بمواصفات جديدة كلياً سميت بــ "أوديسي 21" ، و تسعى ماكلارين لأثبات نفسها و غزو هذه الفئة بقوة بما يليق بتاريخها و سمعتها الطيبة الممتدة لأعوام طويلة.

 

و تم كشف النقاب رسمياً خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المعروف بأسم COP26 بوصفها سيارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة النظيفة و تتوافق مع التوجهات العالمية الجديدة للسيارات ، و الذي يهدف للتقليل من نسبة الأنبعاثات الضارة الملوثة للغلاف الجوي .

 

تتميز سيارات سباقات E بأنها سيارات كبيرة الحجم كهربائية بالكامل و مخصصة للسير على الطرق الوعرة و الجبلية ، و تنقسم إلى 5 سباقات تهدف لتقديم تجربة تحدي و مغامرة ممتعة و مشوقة بمحركات صديقة للبيئة تعمل بالطاقة المتجددة .

و تهدف لتعزيز الاستدامة وزيادة الوعي بالمناخ و دعم التنوع حيث تتألف جميع الفرق من سائق ذكر و أنثى ، و سيقود سيارة فريق ماكلارين السائق العالمي الشهير تانر فاوست و أول سائقة إيما جيلمور .

 

تعتمد السيارة على مواصفات ميكانيكية موحدة لجميع الفرق المتنافسة بهدف خلق روح تنافس عادلة بين الجميع و من أجل تحمل ظروف السباق الشاقة و المجهدة التي ستواجهها ، وتبلغ قوة المحرك المولدة 400 كيلو وات ما يعادل 550 حصان شبهه صامت  .

و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في خلال 4.5 ثانية فقط عند تدرجات تصل الى 130% .

 

و من الخارج  تأتي أوديسي 21 بتصميم بالون البرتقالي اللامع و المميز لشركة ماكلارين يعطى السيارة مظهراً رياضيا نابضاً بالحياة ، و تم أضافة عدة لمسات مزخرفة للهيكل الخارجي تشير للاماكن الطبيعية المقام عليها السباق .

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