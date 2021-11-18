مودي الجارحي: هدفنا لقب سوبر السلة

اكد مودي الجارحي، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي،إن الفوز ببطولة دوري المرتبط للمحترفين يؤكد جدارة الفريق واستحقاقه للفوز بالبطولات، بعد أن حصد اللقب على حساب الاتحاد السكندري.

وأوضح أن البطولة جاءت في توقيت مثالي لتمنح اللاعبين دوافع كبيرة للفوز بدوري السوبر للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الفريق يملك عناصر مميزة للغاية، وقادرة على تحقيق تطلعات جماهير الأهلي في الموسم الجاري.

وكان فريق المرتبط 18 سنة قد حقق الفوز أيضًا على الاتحاد بنتيجة 84-69 في مباراة الإياب، بعد أن تغلب عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 83-59، بينما خسر فريق الرجال في لقاء الذهاب بنتيجة 83-77، قبل أن يعود اليوم ويحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 70-67 ليحصد الفريق اللقب.