من داخل الجيم.. محمد رمضان ينشر صورا جديدة من كاليفورنيا

نشر الفنان محمد رمضان صور جديدة له من كاليفورنيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان من داخل الجيم، مرتدي تيشيرت كات باللون الأسود، مع كاب رياضي باللون البرتقالي.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ محمد رمضان علي الصور، كالاتي:

“جامد - نامبر وان - عاش يا بطل”.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.



مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.