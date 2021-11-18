عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الجيم.. محمد رمضان ينشر صورا جديدة من كاليفورنيا

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صور جديدة له من كاليفورنيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر محمد رمضان من داخل الجيم، مرتدي تيشيرت كات باللون الأسود، مع كاب رياضي باللون البرتقالي.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ محمد رمضان علي الصور، كالاتي:

“جامد - نامبر وان - عاش يا بطل”.

 

بين العصرية والغرابة| سر ملابس محمد رمضان الغريبة .."عرض مستمر"

محمد رمضان يرقص مع جمهوره على نغمات مافيا في أمريكا | فيديو

 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.


مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

 

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 

الفنان محمد رمضان محمد رمضان أحدث أعمال محمد رمضان اخبار محمد رمضان انستجرام محمد رمضان

موضوعات متعلقة

هاشتاج "شكرا أبطال سلة الأهلي" يتصدر تريند تويتر

بفستان أزرق أنيق.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

قريبا.. أحمد زاهر يروج لـ فيلم "فارس"

بقبعة سوداء.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الأمر طبيعي.. ولية عهد هولندا تنتظم في مراجعة طبيب نفسي

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «صدمة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

محمد شبانة: حراسة محمد صلاح تكلف اتحاد الكرة 30 ألف جنيه أسبوعيا

وليد عبد اللطيف: كفاية كلام عن تجديد بن شرقي للزمالك

غير مبال بالقرار| أول ظهور لـ حسن أبو الروس فى أحد أماكن السهر بعد إيقافه.. صور

حسين السيد: بن شرقي قالي لن ألعب في مصر إلا للزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

أفضل صيغة للاستغفار.. ردده تقضي حاجتك بسرعة البرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ