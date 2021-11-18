غير مبال بالقرار| أول ظهور لـ حسن أبو الروس فى أحد أماكن السهر بعد إيقافه.. صور

ظهر الفنان حسن أبو الروس فى أحدى أماكن السهر غير مبالا بقرار إيقافه عن الغناء،الذى صدر مساء أمس من نقابة الموسيقيين خلال لجنة العمل التي يرأسها منصور هندي اعتبارا من أمس 17 نوفمبر.

وجاء القرار لعدم امتثال حسن أبو الروس لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

مازالت تبعات إيقاف الفنان حسن أبو الروس من قبل نقابة المهن الموسيقية تتوالى، فقد تم إلغاء حفله بأحد أماكن السهرات الشهيرة.

وكان قد علم موقع “صدى البلد”، أن الفنان حسن أبو الروس لن يحضر حفله المقام يوم الجمعة بصحبة عدد من النجوم وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء.

وأكد مصدر بالحفل أن جميع الفقرات الغنائية مستمرة ماعدا حسن أبو الروس.

تجاوزت أغنية "فلتت مني " للفنانة دينا الشربيني وحسن أبو الروس حاجز المليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وحققت الأغنية 2 مليون و200 ألف مشاهدة بعد طرحها بأسبوعين .



وجاءت أسماء قائمة الموقوفين بالكامل كالتالي..

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا.