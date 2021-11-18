عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غير مبال بالقرار| أول ظهور لـ حسن أبو الروس فى أحد أماكن السهر بعد إيقافه.. صور

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

ظهر الفنان حسن أبو الروس فى أحدى أماكن السهر غير مبالا بقرار إيقافه عن الغناء،الذى صدر مساء أمس من نقابة الموسيقيين  خلال لجنة العمل التي يرأسها منصور هندي  اعتبارا من أمس 17 نوفمبر.

وجاء القرار لعدم امتثال حسن أبو الروس لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

 

مازالت تبعات إيقاف الفنان حسن أبو الروس من قبل نقابة المهن الموسيقية تتوالى، فقد تم إلغاء حفله بأحد أماكن السهرات الشهيرة.

 

وكان قد علم موقع “صدى البلد”، أن الفنان حسن أبو الروس لن يحضر حفله المقام يوم الجمعة بصحبة عدد من النجوم وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء.

 

وأكد مصدر بالحفل أن جميع الفقرات الغنائية مستمرة ماعدا حسن أبو الروس.

تجاوزت أغنية "فلتت مني " للفنانة دينا الشربيني وحسن أبو الروس حاجز المليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


وحققت الأغنية 2 مليون و200 ألف مشاهدة بعد طرحها بأسبوعين .


وجاءت أسماء قائمة الموقوفين بالكامل كالتالي..
حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا.

4C9B2071-409B-4C6D-BFF5-9AC6039D955A
4C9B2071-409B-4C6D-BFF5-9AC6039D955A
حسن أبو الروس أخبار حسن أبو الروس نقابة المهن الموسيقية حسن شاكوش نقابة الموسيقيين الفنان حسن أبو الروس

ترشيحاتنا

الأمر طبيعي.. ولية عهد هولندا تنتظم في مراجعة طبيب نفسي

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «صدمة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

محمد شبانة: حراسة محمد صلاح تكلف اتحاد الكرة 30 ألف جنيه أسبوعيا

وليد عبد اللطيف: كفاية كلام عن تجديد بن شرقي للزمالك

غير مبال بالقرار| أول ظهور لـ حسن أبو الروس فى أحد أماكن السهر بعد إيقافه.. صور

حسين السيد: بن شرقي قالي لن ألعب في مصر إلا للزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

أفضل صيغة للاستغفار.. ردده تقضي حاجتك بسرعة البرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ