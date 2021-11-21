أغلى 5 سيارات خارقة في العالم موديل 2021 | صور

تجذب دائماً السيارات الخارقة الفئة الأعظم من محبي السيارات حول العالم، والتى تظهر دوماً بحوزة النجوم فى مختلف المجالات، وتمثل قطع أيقونية نادرة يسعى أثرياء العالم لامتلاكها وحجزها مسبقاً.

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري أغلى 5 سيارات خارقة في السوق العالمي موديل 2021.

1- كوينيجسيج جيسكو

تستمد سيارة كوينيجسيج جيسكو قوتها من محرك V8 بسعة 5000 سي سي، بشاحن مزدوج التيربو ، يستطيع توليد قوة تصل الى 1600 حصان بمعدل 8500 دورة في الدقيقة و عزم دوران يصل الي 1500 نيوتن/متر، يتصل مع ناقل حركةLST ثنائي المقبض مكون من 9 سرعات و تصل سرعتها القصوى الى 482 كيلومتر/ساعة.

يبدأ سعر كوينيجسيج جيسكو موديل 2021 بـسعر 2.8 مليون دولار.

2- لامبورجيني سيان FKP 37

تأتي سيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 بمحرك هجين V12 بسعة 6500 سي سي ، يولد قوة تصل إلى 819 حصان، و عزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط، بلغت سرعتها القصوي 355 كيلومتر/ ساعة.

يبلغ سعر سيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 نحو 3.6 مليون دولار تقريباً.

3- بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

جاءت بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بمحرك W16 المزود بأربعة شواحن تيربو يقوم بتوليد قوة تصل إلى 1600 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل الى 1600 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات، و تصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.4 ثانية و تبلغ سرعتها القصوى 440 كم/ساعة.

يبلغ سعر بوجاتي تشيرون سوبر سبورت موديل 2021 حوالى 3.9 مليون دولار، تتوافر بـ 30 نسخة فقط.

4- باجاني هويرا ايمولا

تعتمد سيارة باجاني هويرا ايمولا موديل 2021 على محرك V12 سعة 6000 سي سي مع شاحن تيربو مزدوج يولد قوة تصل الي 827 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل إلي 1100 نيوتن، و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات.

يبلغ سعر باجاني هويرا ايمولا موديل 2021 عالمياً نحو 5.4 مليون دولار ، تتوافر بـ 5 نسخ فقط.

5- بوجاتي ديفو

تضم بوجاتي ديفو محرك W16 بسعة 8000 سي سي مزود بـ 4 شواحن تيربو تعمل على توليد قوة تصل إلي 1600 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل الى 1600 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدرة 2.4 ثانية فقط، و تبلغ سرعتها القصوى 380 كم/ساعة.

جاء سعر سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 عالمياً نحو 5.4 مليون دولار ، تتوافر بـ 40 نسخة فقط .