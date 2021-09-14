تعرف المقاتلة الإيطالية المحدودة باجاني هويرا ايمولا

تأتي السيارة الخارقة هويرا ايمولا من الشركة الإيطالية المخضرمة المعروفة بصناعة السيارت الرياضية الفارهه "باجانى" بنسخة محدودة مع إمكانيات خارقة تجعلها أسرع و أقوى سيارة تنتجها باجانى كما تعد واحدة من أسرع السيارات في العالم.

و قالت الشركة الأيطالية أنه سيتم إنتاج 5 سيارات فقط من هذه السيارة تم بيعهم جميعاً قبل الإعلان الرسمي عنها و تم اقتباس اسمها من اسم المضمار الشهير ايمولا لسباقات السيارات في مدينة بولونيا الإيطالية.

و تستمد سيارة باجاني هويرا ايمولا قوتها من محرك 12V سعة 6000 سي سي مع شاحن تيربو مزدوج و قوة حصانية تبلغ 827 حصان و عزم دوران يصل الي 1100 نيوتن و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات.

جاءت السيارة بتصميم خارجي قامت باجاني بإجراء عده تعديلات عليه ليأتي أكثر شراسة و رشاقة يشبهه المقاتلات النفاسة و ذلك من خلال مشتت هواء خلفي و جناح خلفي بتصميم جديد كلياً و هيكل أحادي من الكربون يجعل السيارة أسرع و أخف وزناً.

و على مستوي التجهيزات الداخلية تأتي السيارة بمقصورة فاخرة تتسع لشخصين تم تصنيعها من موتد مركبة مع شاشة ترفيهية مدمجة لعرض المعلومات بالإضافة لنظام ملاحي و حساسات أمامية و خلفية و نظام ثبات إلكتروني .



بلغ سعر سيارة باجاني هويرا ايمولا موديل 2021 نحو 5.41 مليون دولار عالمياً .