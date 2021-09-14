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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف المقاتلة الإيطالية المحدودة باجاني هويرا ايمولا

سيارة باجاني هويرا
سيارة باجاني هويرا ايمولا موديل 2021

تأتي السيارة الخارقة هويرا ايمولا من الشركة الإيطالية المخضرمة المعروفة بصناعة السيارت الرياضية الفارهه "باجانى" بنسخة محدودة مع إمكانيات خارقة تجعلها أسرع و أقوى سيارة تنتجها باجانى كما تعد واحدة من أسرع السيارات في العالم.

و قالت الشركة الأيطالية أنه سيتم إنتاج 5 سيارات فقط من هذه السيارة تم بيعهم جميعاً قبل الإعلان الرسمي عنها و تم اقتباس اسمها من اسم المضمار الشهير ايمولا لسباقات السيارات في مدينة بولونيا الإيطالية.

و تستمد سيارة باجاني هويرا ايمولا قوتها من محرك 12V سعة 6000 سي سي مع شاحن تيربو مزدوج و قوة حصانية تبلغ 827 حصان و عزم دوران يصل الي 1100 نيوتن و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات.

جاءت السيارة بتصميم خارجي قامت باجاني بإجراء عده تعديلات عليه ليأتي أكثر شراسة و رشاقة يشبهه المقاتلات النفاسة و ذلك من خلال مشتت هواء خلفي و جناح خلفي بتصميم جديد كلياً و هيكل أحادي من الكربون يجعل السيارة أسرع و أخف وزناً.

و على مستوي التجهيزات الداخلية تأتي السيارة بمقصورة فاخرة تتسع لشخصين تم تصنيعها من موتد مركبة مع شاشة ترفيهية مدمجة لعرض المعلومات بالإضافة لنظام ملاحي و حساسات أمامية و خلفية و نظام ثبات إلكتروني .


بلغ سعر سيارة باجاني هويرا ايمولا موديل 2021 نحو 5.41 مليون دولار عالمياً .

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