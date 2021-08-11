شاهد.. باجاني تستعرض قوة هوايرا R الخارقة على الحلبة لأول مرة

أعلنت شركة باجاني صانعة السيارات الإيطالية الرياضية و الألياف الكربونية الكشف عن هوايرا R في مارس الماضي ، وظهرت السيارة حينها في مقطع فيديو قصير ليوضح لنا عن شكلها الخارجي وادائها على حلبة مونزا .

ولكن مؤخرا نشر مقطع فيديو جديد تم تصوير السيارة باجاني هوايرا R فيه أثناء اختبارها على الحلبة للمرة الأولى، والذى جعل صوت محركها V12 سعة 6.0 لتر ذو التنفس طبيعي القوي والخارق يظهر للجميع .

وقالت شركة باجاني الإيطالية ان السيارة هوايرا R الخارقة المخصصة للحلبات ، تم تطويرها بالشراكة مع شركة HWA AG لتصبيح اقوى بكثير لما كانت عليه النسخ السابقة.

وتابعت شركة باجاني أن محرك هوايرا R الخارقة هو الأخف وزناً والأقوى والأكثر كفاءة على الإطلاق، حيث يولد قوة 838 حصان و750 نيوتن. متر من عزم الدوران، واستغرق تصميمه وتطويره أكثر من عامين، ويبلغ وزنه 198 كجم فقط، ويتصل بناقل حركة تسلسلي من ست سرعات بوزن 80 كجم.

و تمتلك هوايرا R أربعة أنابيب عادة متساوية الطول، والتي تجعل السيارة تبدو وكأنها سيارة فورمولا 1 قديمة ، بالإضافة الى حصولها على هيكل جديد يساهم في زيادة الصلابة الالتوائية بنسبة 16% وصلابة الانحناء بنسبة 51% مقارنة بـ هوايرا القانونية على الطرق، كما أن وزنها الإجمالي يبلغ 1,050 كجم فقط.