الوحش الإيطالي الجديد.. باجاني هوايرا تريكولور.. صور

كشفت شركة باجاني الإيطالية النقاب عن إصدارها المستوحى من الطائرة المقاتلة Aermacchi MB-339 A PAN، والتي سوف تنطلق بثلاث نسخ فقط لتحمل اسم هوايرا تريكولور.





تستمد باجاني هوايرا تريكولور قوتها من سواعد محرك V12 تيربو مزدوج، بسعة 6.0 لتر من مرسيدس- AMG، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 840 حصان عند 5900 دورة في الدقيقة، و 811 رطل قدم من عزم الدوران 2000 إلى 5600 دورة في الدقيقة، بينما تعتمد السيارة على منظومة الدفع الخلفي للعجلات من خلال ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.





حصلت باجاني هوايرا تريكولور على هيكل مصنوع من الكربون والتيتانيوم لتخفيف الوزن إلى 1270 كيلوجرامًا، ومقدمة ساحرة ذات 4 مصابيح بيضاوية الشكل، وصادم أمامي أشبه بالزعانف والتي تساعد على تدفق الهواء بشكل جيد للسيارة، بالإضافة إلى فتحات جانبية تعزّز من القدرات القتالية لهذه المركبة الخارقة، وعجلات رياضية كبيرة مدعومة بجنوط معدنية ذات 9 أضلاع مطعمة باللون الأزرق والأبيض.





تألق التصميم الخلفي للسيارة بالعديد من المفاهيم المميزة، مثل منظومة العادم الرباعية، والتي تجعلها أشبه بالمركبات الفضائية، وثلاثة مصابيح دائرية في الناحية الواحدة، وشبكات تهوية خلفية تتسم بمظهر خلية النحل، بالإضافة إلى سبويلر رياضي خلفي، والعلم الإيطالي الذي يزين جانبي السيارة.



