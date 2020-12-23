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سيارات

لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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صبري طلبة
كشفت شركة لامبورجيني عن أحدث إصداراتها، وهي سيارة السباقات المكشوفة التي تحمل اسم SC20 صاحبة النموذج الفريد، والتي اعتمدت على تقنيات عديدة لتكون أيقونة الشركة الإيطالية الخارقة لتحقق بها الهدف المطلوب. 

تستمد لامبورجيني SC20 قوتها من سواعد محرك V12 مكون من اثنتي عشرة أسطوانة، بسعة 6.498 سم3، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 770 حصان، عند 8.500 لفة في الدقيقة، و بعزم 720 نيوتن/متر عند 6.750 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات طراز ISR.

حصلت السيارة على تصميم مميز و بهيكل مصنوع من ألياف الكربون يساعد على تدفق الهواء بصورة جيدة للحصول على أفضل أداء لراحة راكبي مقصورة القيادة، ضمت أيضا مصابيح أمامية اكثر عدوانية بداخلها هالة من الانوار البيضاء المنقسمة، ويتوسط الصادم الامامي شبكات عريضة تسمح بمرور الهواء بشكل جيد، بالإضافة إلى فتحات تهوية على جانبي السيارة، ومصابيح خلفية ذات 3 مقاطع مزدوجة، ومنظومة عادم مزدوجة، و سبويلر خلفي رياضي كبير من ألياف الكربون يعزز من قدرات SC20 الهائلة.


تألقت لامبورجيني SC20 بعجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، مدعومة بجنوط معدنية بتصميم هندسي فريد باللون الأسود المطفي.

وقال ماوريتسيو ريدجاني، كبير الموظفين التقنيين لدى شركة Lamborghini، قائلًا: بأن السيارة SC20 تعتبر مزيجا بين الهندسة المدروسة للغاية، والطابع الرياضي، والمهارة الإيطالية ، والتصميم المتطور. إضافة إلى أنها تعد مثالًا على استخدام محركنا V12 وألياف الكربون في سيارة مكشوفة تحمل الروح المميزة للامبورجيني بصورة لا تخطئها العين.
لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20
لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20
لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20
لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20
لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20
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لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20

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