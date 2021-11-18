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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

داخل منجم.. الشرطة تعثر على جثتين لرجلين قتلا منذ 11 عاما

جثتين
جثتين

أعلنت الشرطة النيوزيلندية ، أنّها اكتشفت رفات رجلين على الأقل لقيا حتفهما في انفجارات منجم «بايك ريفر» منذ أكثر من عشر سنوات.


ووفق وكالة الأنباء الألمانية، كانت سلسلة من الانفجارات وقعت في 19 نوفمبر عام 2010، في منجم تحت الأرض بالقرب من غرايموث، في منطقة ويست كوست بجزيرة ساوث آيلاند، مما أسفر عن مقتل 29 رجلا. ولم يُعثر على جثثهم بعد. 


وقال مدير المباحث بيتر ريد في مؤتمر صحافي أمس، إن الصور الملتقطة من حُفر الآبار قد أظهرت مجموعتين من الرفات البشرية وربما مجموعة ثالثة.


وعثر على الرفات «في أقصى نقطة بالمنجم» ولم تتمكن الشرطة من استعادتها.
وقال ريد: «لقد مر ما يقرب من 11 عاما منذ كارثة منجم (بايك ريفر) حيث أزهقت أرواح 29 رجلا بشكل مأساوي. وستضاف هذه الصور إلى صورة التحقيق ونحن نعمل على تقديم إجابات للعائلات». وأضاف أن هذا «تذكير صارخ بالألم والخسارة».


وتحقق الشرطة في وجود ثقوب في الموقع كجزء من تحقيق جنائي لمعرفة الأدلة التي يمكن استرجاعها من الموقع.
 

انفجارات منجم الشرطة سنوات غرايموث آيلاند

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