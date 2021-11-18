السفير البريطاني بالقاهرة: محمد صلاح يخدم علاقتنا بشكل أفضل مني

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن الأمير تشارلز سيكون حريصاً على زيارة المعالم الأثرية المصرية خاصة الأهرامات والإسكندرية.

وأضاف السفير البريطاني خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، أن محمد صلاح يخدم العلاقات المصرية البريطانية بشكل أفضل مني بكثير.

و كتب السفير البريطاني لدى القاهرة، جاريث بايلي، اليوم الأربعاء ، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن "زيارة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز المقبلة ، إلى مصر تعد الزيارة الأولى منذ 2006 أي قبل 15 عاما، مضيفا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته سيرحبا بهما لمناقشة التعاون البريطاني - المصري في مجال تغير المناخ والتسامح الديني والروابط الثنائية".

وأعلنت السفارة البريطانية في مصر، عن أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، سيقومان بزيارة إلى مصر في الـ18 من نوفمبر الجاري.

جولة ولي العهد البريطاني

​وستبدأ جولة ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز وزوجته، كاميلا باركر، بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك في العام الذي يصادف الذكرى المئوية للأردن ومرور 100 عام من العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والأردن.

وبعدها يزور الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر مصر من 18 إلى 19 نوفمبر، وستسلط الضوء على علاقة مصر الوثيقة مع المملكة المتحدة ، كما ستوفر فرصة لإثبات التزام مصر المتزايد بحماية البيئة".

تأتي هذه الزيارة مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة قمة تغير المناخ الـ26، وترشيح مصر لتولي رئاسة الدورة الـ27 من القمة في عام 2022، وسوف ينتهز الأمير تشارلز الفرصة خلال الزيارة لمناقشة أفضل طريقة للعمل معًا لمكافحة تغير المناخ". وستسلط الزيارة الضوء أيضا على الحفاظ على التراث الثقافي والتسامح الديني في المجتمع المصري.