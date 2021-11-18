خاصة الأهرامات والإسكندرية.. السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيحرص على زيارة المعالم الأثرية المصرية

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سيكون حريصاً على زيارة المعالم الأثرية المصرية خاصة الأهرامات والإسكندرية، مضيفا أن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة العالم.

وأضاف "جاريث بايلي" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي " أنه تزامنا مع زيارة ولي العهد البريطاني يوجد هناك أكثر من 4 آلاف سائح بريطاني في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

وأشار السفير البريطاني بالقاهرة، إلى أنه سيكون هناك زيارات أسبوعيا حوالي 4 آلاف بريطاني سيزرون الأماكن السياحية في مصر، قائلا : "سيكون هناك فيضان من البريطانيين في مصر".



وأكد السفير البريطاني بالقاهرة، على أهمية العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، واصفا ايها بالعلاقة ذهبية المتميزة، خاصة أن الدولة المصرية سوف ترأس القمة العالمية في مكافحة تغيير المناخ، وهذا ما يربط البلدين.